"The special one: Mitri!" Moment FABULOS cand Alex Mitrita i-a fost prezentat lui Guardiola! Cum a reactionat antrenorul lui Man City cand a auzit porecla lui Mourinho

Pep Guardiola a fost in vestiarul lui New York City FC dupa victoria acestora contra celor de la Cincinnati.

Alex Mitrita a reusit cel de-al 4-lea sau gol in campionat pentru New York City FC in victoria cu 5-2 in fata celor de la Cincinnati. Mitrita marcase si in urma cu 2 etape, contra celor de la Chicago Fire. Pana acum, New York City FC n-a pierdut vreun meci in care Mitrita a marcat!

La finalul partidei, jucatorii celor de la City au avut parte de o surpriza uriasa. Alaturi de antrenorul echipei, Domenec Torrent, a fost Pep Guardiola! Torrent si Guardiola au lucrat timp de 11 ani impreuna pana in urma cu un an, cand Torrent a ales sa preia functia de antrenor principal la New York City FC.

"The Special One"

Domenec Torrent i-a prezentat lui Guardiola, pe rand, toti jucatorii celor de la New York City FC. Cel mai amuzant moment l-a avut in prim-plan chiar pe internationalul roman, Alex Mitrita. Cand i l-a prezentat pe roman, Torrent l-a numit pe acesta "The Special One", porecla celui mai mare rival al lui Guardiola, Jose Mourinho!

Guardiola a zambit si l-a salutat afectuos pe Mitrita, cel care a deschis scorul in partida cu Cincinnati.