SOC MONDIAL! Gazzetta dello Sport face anuntul anului: "Guardiola va avea un salariu de 24 de milioane la Juve, va semna pe 4 iunie si va fi prezentat vineri, pe 14 iunie!!!"

BOMBA la Juve: informatia aparuta ieri in presa din Italia primeste tot mai multe confirmari!

Gazzetta dello Sport preia o informatie publicata de agentia de presa Agi, care anunta un 'acord total' intre Juventus si Pep Guardiola. Conform sursei citate, au fost stabilite inclusiv datele pentru semnarea actelor si prezentarea oficiala!

Guardiola va avea un salariu de 24 de milioanme pe sezon si va semna pe 4 ani. Contractul intra in vigoare pe 4 iunie, in timp ce prezentarea va avea loc 10 zile mai tarziu.

In cazul in care scenariul negru pentru City devine realitate, seicii care conduc clubul intra intr-o criza majora. Practic, plecarea lui Guardiola ar confirma excluderea echipei din Champions League in urma incalcarii regulilor fair play-ului financiar.