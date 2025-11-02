VIDEO EXCLUSIV Rapid și Dinamo: cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist a portarului Emilian Dolha, spuse la Poveștile Sport.ro

Campion al României cu Rapid București, în 2003, Emilian Dolha și-a amintit de cele mai plăcute momente ale carierei de fotbalist.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul portar a vorbit despre marile succese pe care le-a trăit la Rapid și Dinamo București.

Primirea banderolei de căpitan la Dinamo București, unul dintre momentele carierei pentru Emilian Dolha

„Două momente: unul, trofeele câștigate cu Rapid. Fiecare trofeu pe care l-am ridicat, în special Supercupele, pentru că s-au rezumat la un singur meci.

La Dinamo, când am pus banderola de căpitan pe mână. Și meciul cu Urziceniul lui Dan Petrescu, nu știu, a fost o încărcătură aparte. Și victoriile cu Steaua, de la Dinamo, pe toate le-aș pune într-un cumul,” a declarat Emilian Dolha, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În declarația de mai sus, Emilian Dolha face referire la meciul Dinamo București - Unirea Urziceni 2-1, desfășurat în etapa a șaptea a sezonului 2009/10.

Pentru Dinamo au înscris, în acel meci, Andrei Cristea și Gabriel Torje. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+2, după ce Unirea Urziceni a condus cu 1-0.

Fără prietenii cu fotbaliștii care evoluau la marea rivală

Fără să lege prietenii cu fotbaliști ai marii rivale, Emilian Dolha a putut să savureze la maximum marile victorii obținute în meciurile încinse.

„Nu am avut niciodată prieteni de la Steaua. Am avut o relație de prietenie cu Boștină sau cu 'Danciu', dar eu îi percep pe ei ca fiind dinamoviști,” a adăugat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

În primul eșalon fotbalistic al României, Emilian Dolha a apărat peste unsprezece mii de minute și a reușit treizeci și trei de partide fără gol primit.

