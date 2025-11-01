După mai multe zvonuri privind plecarea lui Iordănescu de la Legia, scenariul s-a confirmat în această săptămână. Fostul selecționer nu a ținut de clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro și a acceptat să primească o sumă mult mai mică la despărțire, după cum dezvăluie presa poloneză.

Edi Iordănescu a primit doar o mică parte din clauza de reziliere de 400.000 de euro



"Atât a primit Iordănescu de la Legia", a titrat sâmbătă sport.pl, iar jurnalistul Roman Kołtoń a oferit informații pe larg despre culisele plecării fostului selecționer al României.



"Meciul Legia - Pogon s-a încheiat chiar înainte de miezul nopții. Imediat după a existat o ședință a conducerii, iar la ora 9 dimineața au stabilit să se despartă de Iordănescu. Directorul sportiv l-a informat pe antrenor, care a mai rămas la baza Legiei timp de două-trei ore pentru a-și lua la revedere.



În cele din urmă, românul nu a căutat să-și vadă interesul său, ci pe al staff-ului. A acceptat o reziliere de comun acord și a primit doar o mică parte din clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro. Și-a dorit însă ca în anunțul oficial să nu se folosească termenul 'demitere', în comunicat specificându-se că 'a încetat să-și îndeplinească atribuțiile de antrenor'. De asemenea, Iordănescu a solicitat să fie plătită o mare parte din salariile staff-ului său, care pleacă în același timp cu el", a dezvăluit jurnalistul Roman Kołtoń.

Iordănescu a preluat Legia Varșovia în vară și a cucerit Supercupa Poloniei. A calificat echipa în grupa de Conference League și o lasă pe locul 10 în Ekstraklasa, cu 16 puncte în 12 etape.

