Tottenham - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30. Derby londonez cu multe probleme de lot

Tottenham - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30. Derby londonez cu multe probleme de lot Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham primește vizita lui Chelsea, astăzi, de la ora 19:30, în runda a zecea din Premier League. Meciul va fi transmis în direct pe VOYO.

TAGS:
TottenhamChelsea
Din articol

Tottenham - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30

Tottenham, locul 3 în Premier League după 9 etape, vine după victoria clară de pe terenul lui Everton, scor 3-0, meci în care Micky van de Ven a fost eroul echipei lui Thomas Frank. La mijlocul săptămânii, Tottenham a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei după 0-2 contra lui Newcastle.

De partea cealaltă, Chelsea are un parcurs oscilant și se află pe locul 9, cu 14 puncte. A pierdut în ultima rundă contra nou-promovatei Sunderland, pe teren propriu, scor 1-2, dar s-a calificat în sferturile de finală din Cupa Ligii Angliei după 4-3 împotriva lui Wolves.

Ambele echipe au probleme serioase de lot și nu mai puțin de 16 jucători ar putea rata derby-ul londonez, scrie Football London

Ultima accidentare din tabăra lui Spurs este cea a lui Archie Gray, care se alătură pe o listă lungă de pe care mai fac parte nume precum Destiny Udogie, Radu Drăgușin, Ben Davies, Kota Takai, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski sau Domininic Solanke. De asemenea, Cristian Romero este incert.

La Chelsea, Liam Delap nu putea juca din cauza cartonașului roșu văzut în partida cu Wolves. Cole Palmer este în continuare accidentat, în timp ce Levi Colwill și Benoit Badiashile sunt deja absențe de lungă durată.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
ULTIMELE STIRI
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu c&acirc;nd a ajuns la Șahtior Donețk
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu când a ajuns la Șahtior Donețk
El ar putea aduce titlul &icirc;n Giulești! Remarcatul lui Ionuț Rada de la Rapid
El ar putea aduce titlul în Giulești! Remarcatul lui Ionuț Rada de la Rapid
Play-off fără FCSB și CFR Cluj? Răspunsul lui Adi Petre
Play-off fără FCSB și CFR Cluj? Răspunsul lui Adi Petre
Afacere rom&acirc;nească &icirc;n Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu
Afacere românească în Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu
At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: E noua bombă, nu &icirc;l mai scot!

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!

Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!

Ia cu apă, Mitriță! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul rom&acirc;nului &icirc;mpotriva liderului din China

Ia cu apă, Mitriță! Ce s-a întâmplat în meciul românului împotriva liderului din China

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură



Recomandarile redactiei
El ar putea aduce titlul &icirc;n Giulești! Remarcatul lui Ionuț Rada de la Rapid
El ar putea aduce titlul în Giulești! Remarcatul lui Ionuț Rada de la Rapid
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu c&acirc;nd a ajuns la Șahtior Donețk
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu când a ajuns la Șahtior Donețk
Play-off fără FCSB și CFR Cluj? Răspunsul lui Adi Petre
Play-off fără FCSB și CFR Cluj? Răspunsul lui Adi Petre
Afacere rom&acirc;nească &icirc;n Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu
Afacere românească în Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu
At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

stirileprotv Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

stirileprotv Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

Trump a transformat Casa Albă &icirc;n McDonald #039;s de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

stirileprotv Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!