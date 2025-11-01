Tottenham - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30. Derby londonez cu multe probleme de lot

Tottenham, locul 3 în Premier League după 9 etape, vine după victoria clară de pe terenul lui Everton, scor 3-0, meci în care Micky van de Ven a fost eroul echipei lui Thomas Frank. La mijlocul săptămânii, Tottenham a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei după 0-2 contra lui Newcastle.



De partea cealaltă, Chelsea are un parcurs oscilant și se află pe locul 9, cu 14 puncte. A pierdut în ultima rundă contra nou-promovatei Sunderland, pe teren propriu, scor 1-2, dar s-a calificat în sferturile de finală din Cupa Ligii Angliei după 4-3 împotriva lui Wolves.



Ambele echipe au probleme serioase de lot și nu mai puțin de 16 jucători ar putea rata derby-ul londonez, scrie Football London.



Ultima accidentare din tabăra lui Spurs este cea a lui Archie Gray, care se alătură pe o listă lungă de pe care mai fac parte nume precum Destiny Udogie, Radu Drăgușin, Ben Davies, Kota Takai, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski sau Domininic Solanke. De asemenea, Cristian Romero este incert.



La Chelsea, Liam Delap nu putea juca din cauza cartonașului roșu văzut în partida cu Wolves. Cole Palmer este în continuare accidentat, în timp ce Levi Colwill și Benoit Badiashile sunt deja absențe de lungă durată.

