După 14 etape, FCSB se află doar pe locul 10, cu 16 puncte, trei sub ultima poziție de play-off ocupată de Oțelul Galați. CFR Cluj traversează o formă și mai slabă: tocmai a fost învinsă și de Dinamo (1-2), iar ardelenii se clasează pe locul 13, cu 13 puncte în 15 runde.

Adrian Petre: "Fotbalul românesc are nevoie de cele mai bune în play-off"



Adrian Petre (27 de ani), fostul jucător de la FCSB, Esbjerg și UTA Arad, semifinalist cu România U21 la EURO 2019, spune că și-ar dori ca cele două formații să își revină și să acceadă în play-off, însă nu exclude o surpriză de tipul FC Botoșani campioană.



"La începutul campionatului, dacă mă întrebai, nu exista un play-off fără FCSB și CFR Cluj. FCSB parcă și-a mai revenit și cred că o să fie în play-off. Sper să își revină și CFR pentru că ar fi păcat ca o echipă precum CFR sau FCSB să joace în play-out. Fotbalul românesc are nevoie de cele mai bune în play-off ca să fie un fotbal atractiv și să ne reprezinte bune în cupele europene.



Poate o să avem și surprize, poate va fi Botoșaniul campioană, poate să fie Argeșul în play-off. Fotbalul e frumos și trebuie să ne bucurăm de el.



Favorita la titlu? E greu acum, având în vedere în ce moment sunt FCSB și CFR. Și U Cluj a condus tot campionatul în sezonul trecut și a câștigat FCSB. La fel se poate întâmpla acum.



Nu am o favorită, nu văd pe cineva care să domine în totalitate. Craiova începuse bine, dar vom vedea ce se va întâmpla și cine va câștiga titlul", a spus Adrian Petre, într-un interviu pentru PRO TV.

