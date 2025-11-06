GALERIE FOTO Îți taie răsuflarea! Jaqueline Cristian a sărbătorit cel mai bun sezon al carierei într-un mod inedit

Îți taie răsuflarea! Jaqueline Cristian a sărbătorit cel mai bun sezon al carierei într-un mod inedit
Jaqueline Cristian savurează din plin adrenalina, la finalul celui mai bun sezon din carieră.

Jaqueline Cristian
Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a început să joace tenis în 2003, la vârsta de cinci ani. Douăzeci și doi de ani mai târziu, sportiva din România încheie sezonul 2025 de tenis în top 40 WTA și cu statutul de „primă rachetă” a țării, în ierarhia mondială.

Jaqueline Cristian a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA, în 2025

Eforturile constante i-au adus vârfuri noi de performanță, în tenisul mondial. Jaqueline Cristian a cucerit un titlu WTA 125k, la Puerto Vallarta, în luna martie, iar, în turneele de mare șlem, sportiva a atins turul trei în trei din cele patru competiții majore ale anului: Australian Open, Roland Garros și US Open.

Cele treizeci și două de victorii semnate de-a lungul acestui sezon au ajutat-o pe Jaqueline Cristian să urce treizeci și patru de poziții în clasamentul WTA, în raport cu locul ocupat la sfârșitul anului 2024, 73.

Al treilea salt cu parașuta pentru „prima rachetă” a României

Pentru a savura adrenalina unui sezon intens, încheiat cu brio în circuit, Jaqueline Cristian a decis să facă un al treilea salt cu parașuta, în Dubai.

„Copil fericit. A treia mea săritură a trebuit să fie făcută în cel mai bun loc,” a scris jucătoarea de tenis din România, pe Instagram.

Înaintea turneului de la Roland Garros, Jaqueline Cristian a pierdut finala turneului WTA 250 de la Rabat, în fața australiencei Maya Joint, scor 6-3, 6-2.

