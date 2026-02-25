VIDEO În ce competiție europeană va juca Bodo/Glimt sezonul viitor după ce NU a mai câștigat titlul de campioană în Norvegia

În ce competiție europeană va juca Bodo/Glimt sezonul viitor după ce NU a mai câștigat titlul de campioană în Norvegia Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa norvegiană este spaima cluburilor din Top 5 campionate.

TAGS:
Bodo/GlimtChampions LeagueManchester CityAtletico MadridInter Milano
Din articol

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost eliminată din Champions League de formaţia norvegiană Bodo/Glimt, care a învins-o cu scorul de 2-1 marţi seara, chiar pe San Siro, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei.

Inter, învinsă și săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, a fost lipsită de inspiraţie, chiar dacă a dominat autoritar meciul.

Bodo/Glimt, în semifinalele Europa League în 2025 și în optimile de finală Champions League în 2026

Bodo/Glimt, după semifinala jucată anul trecut în Europa League, scrie o nouă filă de istorie, atingând în premieră optimile de finală ale Champions League.

Bodo/Glimt a devenit prima echipă din afara Top 5 campionate europene care obține patru victorii consecutive împotriva unor formații din Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A sau Ligue 1 după legendara formație Ajax Amsterdam din sezonul 1971-1972, când în trupa antrenată de românul Ștefan Kovacs strălucea Johan Cruyff.

Patru victorii consecutive cu granzii din Premier League, La Liga și Serie A pentru Bodo/Glimt

3-1 cu Manchester City, 2-1 cu Atletico Madrid și, acum, dubla 3-1 și 2-1 cu Inter Milano sunt rezultatele cu care norvegienii au intrat în istoria Champions League.

Doar că, având în vedere că Bodo/Glimt nu a câștigat în sezonul recent încheiat (2025) titlul de campioană în Norvegia, echipa va juca în sezonul continental viitor, 2026-2027, în preliminariile Champions League (”league path” - traseul dat de coeficientul de țară), acolo unde va începe, cel mai probabil, în turul 3 preliminar.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB
Dayro Moreno și călcâiul de aur! Goluri și pase de vis și încă un record pentru fostul atacant de la FCSB
ULTIMELE STIRI
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone



Recomandarile redactiei
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială
Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială
Alte subiecte de interes
Unde s-a transferat SSSS, fotbalistul danez de națională ajuns în România după ce a luat titlul cu Bodo/Glimt
Unde s-a transferat SSSS, fotbalistul danez de națională ajuns în România după ce a luat titlul cu Bodo/Glimt
Oficialul lui Sepsi s-a dezlănțuit după eliminarea covăsnenilor din Conference League: "Am văzut reluarea!"
Oficialul lui Sepsi s-a dezlănțuit după eliminarea covăsnenilor din Conference League: "Am văzut reluarea!"
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!