Inter, învinsă și săptămâna trecută cu 3-1 dincolo de Cercul Polar, a fost lipsită de inspiraţie, chiar dacă a dominat autoritar meciul.

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost eliminată din Champions League de formaţia norvegiană Bodo/Glimt, care a învins-o cu scorul de 2-1 marţi seara, chiar pe San Siro, în returul play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei.

Bodo/Glimt, în semifinalele Europa League în 2025 și în optimile de finală Champions League în 2026

Bodo/Glimt, după semifinala jucată anul trecut în Europa League, scrie o nouă filă de istorie, atingând în premieră optimile de finală ale Champions League.

Bodo/Glimt a devenit prima echipă din afara Top 5 campionate europene care obține patru victorii consecutive împotriva unor formații din Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A sau Ligue 1 după legendara formație Ajax Amsterdam din sezonul 1971-1972, când în trupa antrenată de românul Ștefan Kovacs strălucea Johan Cruyff.

Patru victorii consecutive cu granzii din Premier League, La Liga și Serie A pentru Bodo/Glimt

3-1 cu Manchester City, 2-1 cu Atletico Madrid și, acum, dubla 3-1 și 2-1 cu Inter Milano sunt rezultatele cu care norvegienii au intrat în istoria Champions League.

Doar că, având în vedere că Bodo/Glimt nu a câștigat în sezonul recent încheiat (2025) titlul de campioană în Norvegia, echipa va juca în sezonul continental viitor, 2026-2027, în preliminariile Champions League (”league path” - traseul dat de coeficientul de țară), acolo unde va începe, cel mai probabil, în turul 3 preliminar.