Arsenal sparge banca pentru un transfer! Sunt gata sa ofere 80 de milioane de euro pentru cel mai dorit atacant din Franta! Cine vine sub comanda lui Emery

Arsenal poate da lovitura verii.

Dupa ce au reusit sa il aduca pe Dani Ceballos, cei de la Arsenal sunt gata sa faca un transfer de senzatie. Nicolas Pepe de la Lille, poate ajunge sub comanda lui Unai Emery, iar londonezii sunt dispusi sa plateasca aproximativ 80 de milioane de euro pentru a-l aduce pe cel mai dorit atacant din Franta. Arsenal va plati suma de transfer in rate pentru a respecta regula fair-play-ului financiar impusa de UEFA, iar Pepe va semna un contract pe 5 seozane, anunta Sky Sports.

Manchester United, Bayern Munchen, Inter, Napoli si Liverpool au fost echipele care s-au mai interesat de Pepe, dar nu au ajuns la un acord cu Lille.

Arsenal are confident of signing Nicolas Pepe from Lille after agreeing a £72m fee for the winger, according to Sky in Italy. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 27, 2019

Atacantul in varsta de 24 de ani a venit in 2017 la Lille de la Angers in schimbul a 10 milioane de euro. 22 de goluri si 11 pase de gol in 38 de meciuri a reusit Pepe pentru Lille in sezonul trecut si este cotat la 65 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com