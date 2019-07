BREAKING NEWS | Transfer incredibil pentru un roman la Arsenal: "Noul numar 10 al echipei!" Mutarea a fost anuntata OFICIAL

Un pusti de doar 16 ani din Romania a semnat cu Arsenal!

A debutat la doar 13 ani in liga a 3-a din Romania iar acum va juca pentru Arsenal! Tanarul Catalin Cirjan a semnat un contract cu echipa din Premier League, urmand ca din decembrie, cand va implini 17 ani, sa semneze contract de profesionist cu Arsenal!

Agentul jucatorului, Catalin Sarmasan, a facut anuntul pe retelele de socializare.

Cine este Catalin Cirjan

Nascut pe 1 decembrie 2002, Catalin Cirjan a jucat in sezonul trecut la Viitorul Domnesti in liga a 3-a, fiind unul dintre cei mai interesanti juniori romani. El a fost la un stagiu de pregatire si cu Inter Milano si urma sa ajunga la Arsenal inca din urma cu un an. O accidentare a amanat mutarea, devenita oficiala astazi.