Ce s-a ales de fotbalistul care costa 80.000.000€ în 2019

În august 2019, Arsenal ”spărgea banca” pentru a realiza transferul lui Nicolas Pepe pe ”Emirates”. Fotbalistul era adus cu ”surle și trâmbițe” la ”tunari”, dar în cele din urmă a fost cedat sub formă de împrumut la OGC Nice și lăsat să plece gratis la Trabzonspor.

Acum, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Nicolas Pepe a semnat un contract cu Villarreal. ”Nou capitol în Spania”, a punctat italianul pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

???????? Nicolas Pépé has signed in as new Villarreal player on free transfer!

Former Arsenal and Trabzonspor winger joins La Liga side for new chapter in Spain. pic.twitter.com/1ESjdmsdC0