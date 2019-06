Si-a gasit, in sfarsit, echipa! Surpriza MAJORA! Cu cine semneaza Rabiot dupa ce a negociat cu Barca, Real, Liverpool si Arsenal

Adrien Rabiot si-a aflat destinatia dupa despartirea de PSG.

Dupa un an nebun, mijlocasul care a petrecut cea mai mare parte a sezonului in afara lotului lui PSG si-a hotarat viitorul. Rabiot va semna cu Juventus, anunta jurnalistii de la El Chiringuito. Contractul francezului se va intinde pe durata a 5 ani. Rabiot va fi platit cu 7 milioane de euro pe sezon, la care se adauga prima de instalare in valoare de 10 milioane de euro.

Rabiot i-a infuriat pe seicii de pe Parc des Princes prin modul cum si-a decis plecarea de la PSG. Din cauza rupturii totale in relatia cu clubul, Rabiot ajunsese sa nu mai fie lasat nici macar in sediul lui PSG!

Cu toate problemele pe care le-a avut in relatia cu Parisul, Rabiot a reusit totusi sa stranga 20 de partide si doua goluri in actualul sezon. In ultimele luni, fotbalistul a negociat cu Real, Barca, Liverpool sau Arsenal, insa niciuna dintre propuneri nu a fost pe placul sau.