Ce transfer pregătește Arsenal! Țintește vedeta Braziliei care a strălucit la Campionatul Mondial

Arsenal vrea să dea lovitura pe piața transferurilor, după ce în stagiunea trecută a câștigat titlul în Premier League și a jucat în finala Champions League.

„Tunarii” au pus ochii pe unul dintre cei mai buni jucători ai Braziliei de la Campionatul Mondial 2026.

Arsenal, ofertă de 55 de milioane de lire sterline

Mikel Arteta a pus ochii pe Bruno Guimaraes, unul dintre cei mai în formă jucători din naționala lui Carlo Ancelotti.

Omul de creație al Barziliei i-a impresionat pe „tunari” cu cele trei assist-uri de la turneul final din SUA, Canada și Mexic, dar și cu prestațiile sale în tricoul lui Newcastle în stagiunea precedentă.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că Arsenal a făcut o ofertă de 55 de milioane de lire pentru a-l transfera pe mijlocașul brazilian, dar Newcastle a respins oferta.