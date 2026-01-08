VIDEO EXCLUSIV Newcastle - Leeds, show total cu 7 goluri pe St James' Park decis în minutul 90+12!

Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.

NewcastleLeeds UnitedHarvey Barnesbruno guimaraesPremier League
A fost spectacol total miercuri seara pe St James' Park, în Newcastle - Leeds din etapa 21 din Premier League, LIVE pe VOYO!

Gazdele au câștigat cu 4-3 după ce în minutul 90+1 erau conduse cu 3-2!

Un penalty transformat de Bruno Guimaraes în '90+1 și golul înscris în '90+12 de Harvey Barnes au întors definitiv soarta meciului.

Newcastle este pe 6, la doar două puncte de locurile de Champions League.

Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League

Marţi

West Ham United - Nottingham Forest 1-2

Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).

Miercuri

Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2

Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).

Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.

Brentford - Sunderland 3-0

Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Iarmoliuk (73).

Everton - Wolverhampton 1-1

Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).

Fulham - Chelsea 2-1

Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).

Crystal Palace - Aston Villa 0-0

Manchester City - Brighton 1-1

Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).

Newcastle United - Leeds United 4-3

Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).

Burnley - Manchester United 2-2

Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).

* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.

Clasamentul din Premier League

De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Adrian Mutu a &icirc;mplinit 47 de ani! Cariera și realizările &rdquo;briliantului&rdquo;
Marius Șumudică, decizie finală &icirc;n legătură cu transferul lui Octavian Popescu de la FCSB
Chelsea, praf și pulbere cu Fulham la primul meci cu Liam Rosenior manager! Roșu direct pentru Marc Cucurella
Andrei Rațiu, nominalizat de EA Sports pentru echipa anului! Cu ce superstaruri se luptă
Ofertă de nerefuzat pentru Adrian Șut. Unde poate ajunge starul lui FCSB
Napoli se &icirc;ncurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: &rdquo;10.000.000&euro;. &Icirc;l cumpără echipele mari&rdquo;

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului rom&acirc;n

Marius Șumudică, decizie finală &icirc;n legătură cu transferul lui Octavian Popescu de la FCSB
Ofertă de nerefuzat pentru Adrian Șut. Unde poate ajunge starul lui FCSB
Adrian Mutu a &icirc;mplinit 47 de ani! Cariera și realizările &rdquo;briliantului&rdquo;
Chelsea, praf și pulbere cu Fulham la primul meci cu Liam Rosenior manager! Roșu direct pentru Marc Cucurella
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: &rdquo;Am stabilit asta&rdquo;
Newcastle pregătește o ofertă atractivă pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Tottenham a plătit peste 41 de milioane de euro pe un jucător de 18 ani!&nbsp;
Michael Phelps, investitor la un club uriaș din Anglia! Fosta campioană din Premier League, cedată pentru 170 de milioane de lire&nbsp;
&Icirc;nlocuitor pentru Kevin De Bruyne la Manchester City! Starul de 85 de milioane de euro dorit de Pep Guardiola
Ce transfer! Arsenal, ofertă de peste 100 de milioane de euro și face mutarea verii &icirc;n fotbalul mondial
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Desafio &icirc;ncepe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

