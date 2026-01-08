A fost spectacol total miercuri seara pe St James' Park, în Newcastle - Leeds din etapa 21 din Premier League, LIVE pe VOYO!
Gazdele au câștigat cu 4-3 după ce în minutul 90+1 erau conduse cu 3-2!
Un penalty transformat de Bruno Guimaraes în '90+1 și golul înscris în '90+12 de Harvey Barnes au întors definitiv soarta meciului.
Newcastle este pe 6, la doar două puncte de locurile de Champions League.
Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League
Marţi
West Ham United - Nottingham Forest 1-2
Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).
Miercuri
Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2
Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).
Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.
Brentford - Sunderland 3-0
Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Iarmoliuk (73).
Everton - Wolverhampton 1-1
Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).
Fulham - Chelsea 2-1
Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Manchester City - Brighton 1-1
Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).
Newcastle United - Leeds United 4-3
Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).
Burnley - Manchester United 2-2
Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).
* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.
Clasamentul din Premier League