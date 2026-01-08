A fost spectacol total miercuri seara pe St James' Park, în Newcastle - Leeds din etapa 21 din Premier League, LIVE pe VOYO!

Gazdele au câștigat cu 4-3 după ce în minutul 90+1 erau conduse cu 3-2!

Un penalty transformat de Bruno Guimaraes în '90+1 și golul înscris în '90+12 de Harvey Barnes au întors definitiv soarta meciului.

Newcastle este pe 6, la doar două puncte de locurile de Champions League.

