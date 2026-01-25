de Dan Chilom

Un clasic al fotbalului din Albion se dispută azi, la Londra, între două dintre cele mai galonate echipe din Premier League: Arsenal, echipa gazdă, și Manchester United. Cele două rivale sunt despărțite de 5 poziții și 15 puncte, “Tunarii” sunt lideri, iar “Diavolii” luptă cu șanse bune pentru locurile de Champions League.

Arsenal - Manchester United | Echipe probabile

Arsenal: Raya – Timber, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi, Odegaard – Martinelli, Gyokeres, Maduek.



Manchester United: Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes, Dorgu – Mbeumo



Casele de pariuri din Anglia îi oferă Arsenalului la victorie o cotă de 1.65



United are 5.60



În ultimele 10 partide directe, Arsenal o conduce pe United cu 6-3. O singură partidă s-a terminat la egalitate.



Surprinzător, Carrick îl conduce cu 1-0 pe Arteta la meciurile directe.



În ultima partidă dintre cele două s-a impus Arsenal, 1-0, pe terenul lui United.



Arsenal vine după o partidă perfectă, în Champions, împotriva lui Inter Milano. Trupa lui Arteta a câștigat clar, scor 3-1.

Arsenal - Manchester United, LIVE pe VOYO | Cote pariuri



United este la un punct de locul 4, acolo unde se regăsește o altă mare rivală, Liverpool.



Arsenal are 4 puncte în fața lui City, și un meci în minus. Asadar, dacă se impune azi, se poate distanța la 7 puncte de locul secund.



Craig Pawson va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,71 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Ambele marchează

