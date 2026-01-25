de Dan Chilom
Un clasic al fotbalului din Albion se dispută azi, la Londra, între două dintre cele mai galonate echipe din Premier League: Arsenal, echipa gazdă, și Manchester United. Cele două rivale sunt despărțite de 5 poziții și 15 puncte, “Tunarii” sunt lideri, iar “Diavolii” luptă cu șanse bune pentru locurile de Champions League.
Arsenal - Manchester United | Echipe probabile
- Arsenal: Raya – Timber, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi, Odegaard – Martinelli, Gyokeres, Maduek.
- Manchester United: Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes, Dorgu – Mbeumo
Casele de pariuri din Anglia îi oferă Arsenalului la victorie o cotă de 1.65
United are 5.60
În ultimele 10 partide directe, Arsenal o conduce pe United cu 6-3. O singură partidă s-a terminat la egalitate.
Surprinzător, Carrick îl conduce cu 1-0 pe Arteta la meciurile directe.
În ultima partidă dintre cele două s-a impus Arsenal, 1-0, pe terenul lui United.
Arsenal vine după o partidă perfectă, în Champions, împotriva lui Inter Milano. Trupa lui Arteta a câștigat clar, scor 3-1.
Arsenal - Manchester United, LIVE pe VOYO | Cote pariuri
United este la un punct de locul 4, acolo unde se regăsește o altă mare rivală, Liverpool.
Arsenal are 4 puncte în fața lui City, și un meci în minus. Asadar, dacă se impune azi, se poate distanța la 7 puncte de locul secund.
Craig Pawson va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,71 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele marchează