Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League

Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League
Arsenal - Manchester City este în direct pe VOYO, de la 18:30!

Manchester City Arsenal Premier League
Partida Arsenal - Manchester City, din etapa a cincea din Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită pe aplicația VOYO.

De asemenea, meciul va putea fi văzut în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Toate partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30!

Arsenal vine după victoriile din Premier League, 3-0 cu Nottingham Forest, și Champions League, 2-0 cu Ath. Bilbao și are trei victorii din primele patru meciuri în campionat.

De cealaltă parte, Manchester City are două victorii în acest start de sezon și vine după succesul din Champions League cu Napoli, scor 2-0.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „tunarilor” cu 5-1.

Erling Haalannd a devenit fotbalistul care a ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League

Cu golul marcat în meciul cu Napoli, Erling Haaland a intrat în istoria Champions League. Norvegianul a atins borna de 50 de goluri în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, însă este remarcabil faptul că este fotbalistul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a face acest lucru.

Haaland a ajuns la 50 de goluri în Champions League în doar 49 de jocuri și i-a depășit pe Ruud van Nistelrooy (62 de jocuri) și pe Lionel Messi (66 de jocuri).

Clasamentul jucătorilor care au ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League

  • 1.     Erling Haaland – 49 de jocuri
  • 2.     Ruud van Nistelrooy – 62 de jocuri
  • 3.     Lionel Messi – 66 de jocuri
  • 4.     Robert Lewandowski – 77 de jocuri
  • 5.     Kylian Mbappe – 79 de jocuri
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
