Arsenal a bifat încă un succes în Champions League în duelurile cu echipele din Spania, 2-0 pe terenul celor de la Athletic Bilbao marți seara în prima etapă din faza ligii.

Gabriel Martinelli (72) și Leandro Trossard (87) au semnat golurile victoriei ”tunarilor” pe stadionul ”San Mames” (foto).

Arsenal a devenit astfel singura echipă din istoria Champions League care câștigă la rând șase meciuri împotriva unor adversari din La Liga în principala competiție inter-cluburi de pe continent.

Rezultatele și marcatorii de marţi din Champions League

Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kaşciuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaş roşu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

