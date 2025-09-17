Arsenal a bifat încă un succes în Champions League în duelurile cu echipele din Spania, 2-0 pe terenul celor de la Athletic Bilbao marți seara în prima etapă din faza ligii.

Gabriel Martinelli (72) și Leandro Trossard (87) au semnat golurile victoriei ”tunarilor” pe stadionul ”San Mames” (foto).

Arsenal a devenit astfel singura echipă din istoria Champions League care câștigă la rând șase meciuri împotriva unor adversari din La Liga în principala competiție inter-cluburi de pe continent.

