Man City a anunțat prelungirea contractului unuia dintre cei mai promițători jucători ai săi.

Rico Lewis, fundașul dreapta de 20 de ani crescut la academia „cetățenilor”, a semnat un nou contract valabil până în 2030, cu opțiune de prelungire până în 2031.



Produs al academiei lui City încă de la vârsta de 8 ani, Lewis a impresionat rapid după debutul său din august 2022.

Sub comanda lui Pep Guardiola, tânărul fundaș a bifat deja aproape 100 de meciuri și a câștigat două titluri de campion al Angliei (2023, 2024), dar și Liga Campionilor în 2023.



Nottingham Forest l-a vrut, dar Lewis a rămas la City



În această vară, Nottingham Forest a încercat să-l transfere, însă Lewis a refuzat. Evoluția excelentă din prima etapă, în victoria cu Wolves (4-0), când a oferit o pasă decisivă pentru Haaland, a convins conducerea să accelereze negocierile pentru noul contract.



„Manchester City înseamnă totul pentru mine, iar să semnez acest nou contract este un moment special pentru mine și familia mea. Știu că, lucrând cu Pep și cu această echipă extraordinară, voi continua să progresez”, a spus Lewis după semnătură.



Tânărul internațional englez are deja 5 selecții la naționala Angliei și e considerat unul dintre jucătorii de bază pentru viitorul lui City.

