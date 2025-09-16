GALERIE FOTO Viktor Gyokeres, accidentare horror la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat

Viktor Gyokeres, accidentare horror la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat
Viktor Gyokeres s-a accidentat în prima repriză a meciului Athletic Bilbao - Arsenal.

Viktor GyokeresArsenalChampions LeagueAthletic Bilbaoaccidentare
Arsenal a jucat primul meci al sezonului în Champions League în deplasarea la Athletic Bilbao, iar „tunarii” s-au impus cu 2-0.

Viktor Gyokeres, accidentare urâtă la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat

Pe parcursul primei reprize Viktor Gyokeres s-a accidentat urât, după ce s-a lovit cap în cap cu colegul său. Suedezul a sărit la cap la un minge trimisă în careu, iar Gabriel l-a lovit și Gyokeres.

Medicii echipei din Londra au intervenit și l-au bandajat pe atacantul adus de la Sporting în această vară.

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start:

  • Bilbao: Simon - Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro - Vesga, Jauregizar - I. Williams, Sancet, Navarro - Berenguer
  • Rezerve: Areso, Berchiche, De Luis, Gomez, Guruzeta, Lekue, Padilla, Rego, Ruiz de Galaretta, Sannadi, Santos, Serrano

  • Arsenal: Raya - Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyökeres, Eze
  • Rezerve: Arrizabalaga, Dowman, Hincapie, Martinelli, Norgaard, Nwaneri, Saliba, Setford, Trossard, Lewis-Skelly
Motivul pentru care Fiscul „vânează" micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă"
Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;
Mikel Arteta a lăudat trei jucători după ce Arsenal a demolat-o pe Nottingham: "Au fost excelenți!"
Mikel Arteta a lăudat trei jucători după ce Arsenal a demolat-o pe Nottingham: ”Au fost excelenți!”
Arsenal - Nottingham Forest 3-0! Gyokeres a marcat, iar „tunarii" s-au impus fără emoții
Arsenal - Nottingham Forest 3-0! Gyokeres a marcat, iar „tunarii” s-au impus fără emoții
Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul "cormoranilor"
Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor”
MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică"
MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică”
Mihai Stoica, detalii despre accidentarea suferită de un jucător cheie de la FCSB: "Boala anului!"
Mihai Stoica, detalii despre accidentarea suferită de un jucător cheie de la FCSB: ”Boala anului!”
ACUM: Real Madrid - Marseille 1-1 | Juventus - Dortmund 0-0 | Tottenham - Villarreal 1-0 | Benfica - Qarabag 2-1
ACUM: Real Madrid - Marseille 1-1 | Juventus - Dortmund 0-0 | Tottenham - Villarreal 1-0 | Benfica - Qarabag 2-1
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Vicecampioana a bătut palma cu un mijlocaș brazilian
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Vicecampioana a bătut palma cu un mijlocaș brazilian
Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat
Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat
Marius Șumudică s-a înțeles cu noua sa echipă: "Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot"

Marius Șumudică s-a înțeles cu noua sa echipă: ”Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot”

FCSB, în sfârșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

FCSB, în sfârșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

Ianis Hagi, trimis în tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Ianis Hagi, trimis în tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!

Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!

Zeljko Kopic anunță „2-3 transferuri" după 3-0 cu Petrolul: „Știu de ce avem nevoie!"

Zeljko Kopic anunță „2-3 transferuri” după 3-0 cu Petrolul: „Știu de ce avem nevoie!”

Basarab Panduru vede o surpriză în Superligă: "Dacă vor câștiga următoarele trei etape, discutăm altfel"

Basarab Panduru vede o surpriză în Superligă: ”Dacă vor câștiga următoarele trei etape, discutăm altfel”

Dua Lipa a apărut „în franjuri" la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

stirileprotv Dua Lipa a apărut „în franjuri” la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. "Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu"

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Motivul pentru care Fiscul „vânează" micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă"

stirileprotv Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
