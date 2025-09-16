Arsenal a jucat primul meci al sezonului în Champions League în deplasarea la Athletic Bilbao, iar „tunarii” s-au impus cu 2-0.



Viktor Gyokeres, accidentare urâtă la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat



Pe parcursul primei reprize Viktor Gyokeres s-a accidentat urât, după ce s-a lovit cap în cap cu colegul său. Suedezul a sărit la cap la un minge trimisă în careu, iar Gabriel l-a lovit și Gyokeres.

Medicii echipei din Londra au intervenit și l-au bandajat pe atacantul adus de la Sporting în această vară.

