"Super Sorana nu a pierdut un set toata saptamana. Loviturile explozive i-au adus victoria intr-un sezon al progresului pentru ea!" | WTA, la picioarele Soranei Cirstea dupa Istanbul

Sorana Cirstea a fost elogiata de reprezentantii circuitului WTA in urma trofeului castigat la Istanbul.

De la 18 ani, cand se impunea in turneul WTA de la Tashkent, Uzbekistan, Sorana Cirstea nu a mai triumfat pe scena mare a circuitului de top al tenisului feminin. Seria celor 13 ani a fost stopata la Istanbul, unde sportiva din Romania a legat cinci victorii fara sa piarda vreun set.

Patru din cele cinci adversare infruntate de Cirstea in aceasta competitie fac parte din prima suta mondiala, anume Anastasia Potapova (76 WTA), Fiona Ferro (49 WTA), Marta Kostyuk (77 WTA) si Elise Mertens (16 WTA).

"Super Sorana nu a pierdut niciun set toata saptamana. Cu acest succes, Cirstea a reusit a treia victorie in fata unei jucatoare de top 20 WTA in acest sezon, care pare sa fie unul de progres pentru Sorana. Romanca a fost absolut dominanta in primul set, marsaluind prin el cu o serie de lovituri explozive. Mertens nu si-a tinut serviciul nici macar o data in primul set; in al doilea set, lucrurile au devenit mai riscante pentru Cristea, dar si-a regasit forma de la 2-5 si a reusit sa puna punct perioadei lungi dintre titlurile WTA castigate in cariera sa," a fost scris pe site-ul oficial al circuitului WTA.

Reusind sa castige titlul la Istanbul, Sorana Cirstea a continuat seria de victorii romanesti in Turcia, dupa ce, in 2020, Patricia Tig a castigat finala competitiei, in defavoarea canadiencei Eugenie Bouchard.

Victoriile obtinute de Sorana Cirstea la WTA Istanbul 2021



Primul tur: 6-4, 7-6 cu Kateryna Kozlova (137 WTA)

Turul 2: 7-6, 6-4 cu Anastasia Potapova (76 WTA)

Sferturi: 6-4, ret. cu Fiona Ferro (49 WTA)

Semifinale: 6-4, 6-4 cu Marta Kostyuk (77 WTA)

Finala: 6-1, 7-6 cu Elise Mertens (16 WTA)