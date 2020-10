Liverpool i-a CAUTAT de urgenta inlocuitor lui Adrian! Pe cine doresc "cormoranii" in poarta dupa rusinea cu Aston Villa 

Adrian nu este intr-o forma tocmai buna, portarul a gresit destul de des in ultimele partide si Klopp vrea sa-i gaseasca un inlocuitor.

Adrian este singurul portar valid, rezerva lui fiind un jucator de la academia clubului, asta dupa ce Karius a fost imprumutat la Union Berlin. Liverpool a ramas descoperita pe acest post si il doreste pe portarul lui Stoke City, Jack Butland.

Butland era vazut in urma cu cativa ani ca fiind viitorul inlocuitor la nationala Angliei al lui Joe Hart. O accidentare dintr-un meci al Angliei din 2016 l-a facut pe acesta sa nu mai fie in aceeasi forma, portarul nemaiavand evolutiile de dinainte.

Alisson va mai fi accidentat inca sase saptamani, iar Liverpool pare disperata sa-i gaseasca un inlocuitor lui Adrian, mai ales dupa meciul de cosmar jucat contra celor de la Aston Villa, scor 2-7.

Perioada de transferuri s-a incheiat, dar echipele din Anglia pot face transferuri din competitiile interne pana pe 16 octombrie. Jack Butland mai are mai putin de un an contract cu Stoke si are unul din cele mai mari salarii de la club. Stoke ar fi dispusa sa renunte la el in aceasta situatie.

Daca Butland semneaza, acesta poate debuta chiar in derby-ul orasului contra celor de la Everton.

