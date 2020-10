Sadio Mane e de o MODESTIE uriasa! In ce ipostaza a fost surprins starul lui Liverpool, in ciuda statutului pe care il are! 

Sadio Mane este unul din cei mai iubiti jucatori ai lui Liverpool, asta si din cauza felului in care se comporta in afara terenului.

Fotbalistul este cunoscut pentru donatiile pe care le face in Senegal, dar si pentru modestia pe care o arata in fiecare zi. Cu toate ca fotbalistul lui Liverpool castiga 7,8 milioane de euro, acesta a fost surprins mergand la antrenamente cu un telefon spart.

Mane a construit scoli, un stadion dar trimite si pachete cu haine si mancare pentru oamenii saraci din tara lui natala.

De curand, senegalezul a fost surprins in momentul in care curata baia dintr-o moschee. Videoclipul a devenit viral pe retelele de socializare, iar reactiile de apreciere nu au intarziat sa apara.

"Sadio trece din cand in cand pe la moschee. Acasa are un Bentley, dar cand vine aici conduce o masina normala. Niciodata nu cauta sa fie in centrul atentiei si in niciun caz nu este un om arogant. De cateva ori chiar ne-a ajutat sa spalam si baile din moschee!", a fost citat imanul de catre Football Talk.

???? | Sadio Mané cleaning the mosque toilets and wudhu area. An amazing gesture by Sadio. ❤️pic.twitter.com/yEmR6gNfSz — Watch LFC (@Watch_LFC) September 2, 2018