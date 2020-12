Anunt BOMBA in Premier League! "Nu e fericit la Liverpool!" Cine este titularul lui Klopp care s-ar putea desparti de campioana Angliei

Unul dintre titularii lui Liverpool nu mai este fericit in Premier League.

Mohamed Salah i-ar fi spus unui fost coechipier de la echipa nationala a Egiptului ca nu este fericit la Liverpool si ca se gandeste serios la un transfer, in conditiile in care si clubul ar fi dispus sa renunte la el din motive economice.

"Am vorbit cu Salah si nu e fericit la Liverpool. Mi-a explicat de ce, dar nu pot sa spun asta in public. Oricum, fiti siguri ca faptul ca e suparat nu inseamna ca nu va avea aceleasi performante pe terenul de fotbal. In opinia mea, Liverpool ia in considerare sa il vanda din motive economice.



Nu am vreo influenta asupra deciziilor lui, dar e prietenul meu, fratele meu, si stiu ca e suficient de inteligent incat sa ia decizia corecta. Daca Mo ar fi jucat la Real sau Barcelona si ar fi avut acelasi nivel ca la Liverpool, cu siguranta ar fi castigat deja Balonul de Aur", a declarat Mohamed Aboutrika, potrivit beIN Sports.

Zvonurile referitoare la plecarea lui Salah de la Liverpool au aparut dupa o declaratie a egipteanului de saptamana trecuta, pentru publicatia spaniola As. Fotbalistul a raspuns ca nu stie ce ii rezerva viitorul atunci cand a fost intrebat despre posibilitatea unui transfer la Barcelona sau Real Madrid.

Potrivit jurnalistilor englezi, supararea lui Salah a fost cauzata de faptul ca Jurgen Klopp nu i-a dat banderola de capitan in meciul cu Midtjylland, din grupele Champions League.