Antonio Conte poate sa dea lovitura! Inter a pus ochii pe un jucator care intrat in istoria Premier League

Finalistii din Europa League vor incerca sa il aduca pe Sergio Aguero la sfarsitul acestui sezon.

Argentinianul in varsta de 32 de ani ar putea sa semneze o intelegere pe doua sezoane cu optiunea de prelungire pe inca un sezon si ar avea un salariu intre 7 si 8 milioane de euro. Antonio Conte isi doreste sa castige campionatul cu Inter si cauta inca o optiune in atacul echipei, potrivit Calcio Mercato. Aguero intra in ultimul an de contract si in ianuarie poate discuta cu alte echipe. Cel mai bun marcator al lui Manchester City din ultimele sezoane ar putea fi un potential inlocuitor pentru Lautaro Martinez, cel care este dorit de Barcelona.

Aguero a ajuns la City in 2011 de la Atletico Madrid pentru 35 de milioane de euro. De atunci, jucatorul lui City a intrat in istoria clubului si a castigat cu echipa 4 titluri in Premier League.

Atacantul argentinian a jucat 370 de partide pentru Manchester City, a marcat 254 de goluri si a oferit 73 de pase decisive.

Tweet Inter Conte Aguero Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!