EXCLUSIV | A jucat cu Messi si Aguero pentru Argentina si e gata sa vina in Romania! Viseaza la Dinamo si il face PRAF pe un fost antrenor: "M-a injunghiat in spate!"

Are telefonul mereu deschis pentru Romania si e gata sa revina in Liga 1!

Argentinuanul Maxi Oliva (30 de ani) a jucat in Romania la Dinamo si ACS Poli Timisoara. Cei doi ani petrecuti in Liga 1 l-au facut sa se indragosteasca de Romania, desi relatia cu cluburile la care a jucat n-a fost perfecta.

Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro, fundasul stanga vorbeste despre relatia cu antrenorii pe care i-a avut in Stefan cel Mare, explica in ce fel a fost tradat de Vasile Miriuta si isi aminteste de perioada in care a jucat langa Messi si Aguero in nationalele de juniori ale Argentinei.

Oliva e acum liber de contract dupa despartirea de Alvarado, club din liga a 2-a argentiniana. Dupa ce a plecat din Liga 1, in 2018, Maxi a mai jucat in Cipru. Fotbalistul mai are in CV nume ca Estudiantes sau Tigre.

In echipa cu Messi si Aguero!

Maxi, ti-ai inceput cariera la River Plate, unul dintre cele mai mari cluburi din America de Sud. Cum a fost experienta pentru tine?

A fost ceva special, era visul meu dintotdeauna sa joc pentru River. Aveam doar 17 ani si nu realizam ca joc in prima liga, totul s-a intamplat foarte rapid. Voiam doar sa joc fotbal. Credeam ca sunt pregatit sa fiu la prima echipa, dar cred ca nu stateau chiar asa lucrurile.

Ai jucat cu Messi sau Aguero la nationalele de juniori ale Argentinei, dar si cu Falcao sau Ortega la River.

Da, da, am jucat si m-am antrenat alaturi de jucatori foarte importanti. Orgega si Falcao erau cu mine la River. La nationala am avut noroc sa joc de la 14 ani pana la 20 de ani, m-am intalnit cu mari staruri din fotbalul actual acolo: Aguero, Messi, Mascherano! Am jucat la multe echipe, din fericire pentru mine am avut colegi multi jucatori importanti. Uite, si de la Dinamo mi-au placut foarte mult Salomao, Anton sau Penedo. Erau si altii, sunt jucatori buni in Romania!

Cat de mare e Messi in Argentina? Exista vreun argentinian care sa nu creada ca Messi e cel mai bun jucator din lume?

(rade) N-am cuvinte sa vorbesc despre Messi! Nimic din ce as spune nu ar fi suficient. E talent pur, asa s-a nascut. Pentru mine, o comparatie intre Messi si Maradona, de exemplu, e incorecta. Ca argentinian, trebuie doar sa fiu recunoscator ca cei mai buni doi jucatori din istorie sunt din tara mea. Probabil cei mai buni, da!

Si Ronaldo?

Ronaldo e o masinarie! E plin de talent, munceste mult si are incredere foarte mare. Competitia dintre ei e doar o coincidenta pentru ca amandoi sunt mari campioni si vor tot timpul sa fie cei mai buni!

Cucerit de fani

Cum a venit oferta din Romania pentru tine?

Am avut sansa de a juca in Liga 1 si inainte sa ajung la Dinamo, dar n-a fost sa fie. La Dinamo am ajuns in probe dupa 6 luni in care am fost fara echipa.

Stiai ceva de fotbalul de aici inainte sa vii?

Sigur ca da! Dinamo e o echipa mare, a facut mari performante in trecut si stiam ca au niste fani 'wow'!

Cum poti descrie perioada petrecuta in Romania?

Ca sa fiu sincer, mi s-au intamplat multe cat timp am stat in Romania. Am pus multa pasiune in ceea ce am facut, m-am bucurat de momentele pe care le-am petrecut la Dinamo sau la Timisoara. Imi era foame sa joc, visam sa castig trofee. Dar n-a fost o perioada usoara.

Impresionat de Contra, dezamagit de Miriuta

Ai fost antrenat la Dinamo de Andone, Contra sau Miriuta. Multe schimbari intr-un timp foarte scurt.

Andone mi-a dat sansa sa joc la Dinamo, chiar daca in unele momente n-a fost corect cu mine. Ii sunt recunoscator pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o. De Contra, ce pot sa zic? Probabil unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am avut. Alaturi de Javi Reyes si de restul echipei lui, ne-au dat puterea de a o duce pe Dinamo in top. Iar despre Miriuta... a fost doar Miriuta!

Simti ca ti-a gresit cu ceva?

Nu voiam sa plec de la Dinamo, ma simteam bine in Bucuresti alaturi de familia mea. Am plecat de la Dinamo din cauza lui. Am avut o mica discutie la un meci, apoi a vrut sa ma scoata din lot. Inainte de discutia asta, s-au intamplat altfel de lucruri cu alti jucatori, mai grave, dar decizia n-a fost aceeasi. Am vorbit cu el, parea ca totul s-a rezolvat, apoi m-a injunghiat ins pate. In sfarsit, totul e in trecut. Sunt un om care invata din experientele prin care trece.

Ce impact a avut Romania asupra ta?

Romania a venit in viata mea intr-un moment special. Ca familie, ne-am simtit foarte bine acolo. Fiica mea a mers la scoala in Romania, scrie si vorbeste limba romana si limba engleza mai bine decat spaniola. Serios! Si eu stiu limba romana, desi n-am mai exersat-o. Ne-a placut mult tara, e superba si ai multe lucruri de facut. E un loc de tinut minte, ne-a facut sa ne simtim ca acasa!

Urmaresti ce se intampla la Dinamo?

Da, cum sa nu? Clubul asta o as fie mereu in inima mea. O sa tin minte trofeul pe care l-am castigat, Cupa Ligii, dupa multi ani in care echipa nu mai luase niciun trofeu. Stiu ca au fost probleme cu banii in ultimul an. Cat am stat eu la Dinamo, salariile s-au dat la timp. Dar mi s-au intamplat multe la Dinamo... Mi-au modificat contractul de doua ori si am acceptat pentru ca voiam sa joc fotbal.

"Deja au luat bani de la mine..."

Ai intrat sau vrei sa intri in Programul DDB?

Ca suporter, sigur. Dar daca ma gandesc la persoanele care erau in club, n-as vrea pentru ca deja au luat bani de la mine...

Ai vrea sa joci in Romania din nou?

Daca as avea sansa sa ma intorc, nu m-as gandi de doua ori. Ne place Romania foarte mult. Fotbalul e bun, tara ne-a primit bine.

Ce meciuri ti-au placut cel mai mult? Cum ti s-a parut rivalitatea cu FCSB?

Sunt multe meciuri speciale cand joci la un club mare. CFR Cluj, Craiova, FCSB, Viitorul, toate sunt meciuri pe care le astepti. Sa jucam cu FCSB pe National Arena a fost impresionant, fanii lui Dinamo sunt nebuni! Dinamo e un nume mare, dar clubul nu mai e asa mare. Suporterii si numele o fac pe Dinamo sa fie mare, dar lucrurile se pot schimba. Se anunta lucruri foarte bune la Dinamo in viitor, iar eu, acum ca suporter, nu pot decat sa fiu optimist!