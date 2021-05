Viitor incert pentru Conte dupa castigarea titlului: "O sa alegem ce e mai bine!" Ce spune italianul despre venirea lui Mourinho in Serie A

Antonio Conte a declarat ca nu are vreo probleme cu Jose Mourinho si a vorbit despre posibila sa plecare la finalul sezonului.

Mourinho a fost anuntat ca viitorul antrenor al lui AS Roma, marti, ceea ce inseamna ca cei doi rivali din Premier League se vor intalni din nou in sezonul urmator, asta daca Conte alege sa ramana in Serie A.

"E o veste buna pentru toata lumea. Ii urez succes, mai putin cand joaca impotriva lui Inter. Cu siguranta este un respect deosebit intre noi", a vorbit Conte intr-un interviu pentru emisiunea italiana Le Iene.

Mourinho a fost ultimul antrenor care a reusit sa castige titlul cu Inter, inaintea lui Conte.

Conte a vorbit si despre viitorul sau la Inter, dar nu a lamurit daca va ramane sau nu pe Giuseppe Meazza.

"Daca o sa raman la Inter? Acum ne bucuram de sarbatoare, iar dupa ma voi intalni cu conducerea si vom discuta. O sa alegem ce e mai bine pentru Inter", a incheiat antrenorul italian.

Antonio Conte to Le Iene: "I'll be staying o leaving Inter? Now we enjoy the celebrations, then we'll meet and decide. We will choose the best destiny for Inter. Mourinho returning to Italy is a great news: everything has been clarified, there's only respect between me and José".