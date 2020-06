Sezon incheiat, dar ce mai conteaza? Iubita model cu care "Kun" Aguero va uita de accidentarea grava

Atacantul argentinian Sergio Aguero (32 de ani) va fi marea absenta a lui Manchester City in cele 8 etape ramase de disputat din Premier League si, cel mai probabil, la reluarea fazei eliminatorii a Ligii Campionilor.

Accidentat la genunchi in victoria clara a "cetatenilor" de luni seara (5-0 cu Burnley), "Kun" Aguero va fi supus unei interventii chirurgicale la genunchi, astfel ca recuperarea sa va dura cateva luni. Cum campionatul Angliei se va incheia la finalul lui iulie, iar meciurile ramase din Liga Campionilor sunt programate in august, e ca si imposibil sa-l mai vedem pe argentinian pe teren in actuala stagiune.

Pentru a-si linge ranile si pentru a uita cat mai repede de ghinion, Aguero va apela cu siguranta la frumoasa sa iubita, Sofia Calzetti (23 de ani), cu care se afla intr-o relatie de aproximativ un an. Analizand fotografiile pe care cei doi si le-au facut in aceasta perioada, prin diverse locatii exotice ale lumii, ne dam seama ca legatura este una cat se poate de serioasa. ”Un milion de zile in bratele tale nu sunt niciodata prea multe”, e una dintre declaratiile de dragoste cu care tanara de 23 de ani l-a cucerit pe Aguero.