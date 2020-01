S-a intors GASCA DE LA DEMOLARI! City, MASACRU cu Villa! Aguero a intrat in ISTORIA Premier League dupa ce l-a depasit pe Henry

Din articol Cele mai tari goluri marcate de Aguero in 2019:

City a distrus-o pe Villa in ultimul meci al etapei din Premier League!

Campioana a castigat cu 6-1 in deplasare. Aguero a fost in centrul atentiei. Argentinianul a marcat de 3 ori si l-a depasit pe Thierry Henry in topul celor mai bun marcatori straini din istoria Premier League. Al 12-lea hat-trick al lui Aguero l-a adus la 177 de reusite in Anglia! Doar 3 jucatori sunt acum in fata lui Aguero in topul celor mai buni marcatori ai istoriei Premier League: Alan Shearer, Wayne Rooney si Andy Cole.

Pentru Villa, infrangerea in fata lui City e cea mai dura din februarie 2016 pana azi. Atunci, Liverpool invingea echipa din Birmingham cu 6-0.

City e pe 2 in Premier League, la 14 puncte in spatele lui Liverpool, care are si un meci mai putin disputat.

Cele mai tari goluri marcate de Aguero in 2019: