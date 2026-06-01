Liverpool mai pierde un jucător important pentru istoria recentă a clubului. După Mohamed Salah și Andy Robertson, și Ibrahima Konate (27 de ani) s-a despărțit de fosta campioană din Premier League.

În ciuda încercărilor conducerii de a-l face să rămână la echipă, francezul și-a dorit o nouă experiență, astfel că a plecat de la club după ce contractul său a ajuns la final. Despărțirea a fost anunțată de Liverpool prin intermediul rețelelor de socializare.

Ibrahima Konate a plecat de la Liverpool

În cinci ani la Liverpool, Konate a evoluat în 183 de partide în centrul defensivei alături de căpitanul Virgil van Dijk, și a câștigat un titlu de campion.

„Liverpool confirmă că Ibrahima Konate părăsește clubul odată cu expirarea contractului. Konate pleacă cu recunoștința și aprecierea noastră pentru contribuția adusă iar toți membrii clubului îi urează tot binele în viitor”, a fost mesajul sec postat de Liverpool.

În ultima perioadă, numele lui Konate a fost asociat cu un posibil transfer la Real Madrid. Clubul de pe ”Bernabeu” ar fi vrut să profite de situația sa, ținând cont că acum este liber de contract și poate fi transferat gratis.

Ibrahima Konate nu va lua o decizie definitivă pentru viitorul său înainte de Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, unde va participa alături de naționala Franței.

Konate, cinci trofee la Liverpool

Konate a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratuit în favoarea lui Leipzig.

Fundașul a câștigat alături de Liverpool 5 trofee majore: Premier League (2025), FA Cup (2022), Cupa Ligii (2022 și 2024) și Supercupa Angliei (2022).