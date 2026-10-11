Andoni Iraola a pus tunurile pe arbitraj după Liverpool - Manchester City: „Nu mi-a plăcut, nu se justifica”

Andoni Iraola a pus tunurile pe arbitraj după Liverpool - Manchester City: „Nu mi-a plăcut, nu se justifica” Premier League
Alexandru Hațieganu
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Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 3-0, gruparea Liverpool, în etapa a 6-a din Premier League.

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Pe Anfield, prima repriză a înfruntării dintre „cormorani” şi „cetăţeni” s-a încheiat fără gol marcat, dar în partea secundă gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Ryan Gravenberch, în minutul 62, după un prim cartonaș galben încasat în minutul 47.

Un cartonaș roșu a schimbat desfășurarea meciului Liverpool - Manchester City

Trei minute mai târziu, Erling Haaland a deschis scorul, iar, în minutul 68, Doku l-a majorat. Tabela a fost închisă de Cherki, în minutul 78, şi FC Liverpool – Manchester City s-a terminat 0-3, a patra victorie consecutivă în toate competiţiile pe care „Sky Blues” o obţin în faţa „The Reds”.

La finalul confruntării, Andoni Iraola și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajul brigăzii conduse de Chris Kavanagh.

Andoni Iraola: „Nu mi-a plăcut arbitrajul de astăzi”

„Astăzi am avut parte de două meciuri diferite. În cele 60 de minute de dinaintea cartonașului roșu, jucătorii s-au descurcat foarte bine. După acel moment, Manchester City a fost, evident, mai bună decât noi.

Nu mi-a plăcut arbitrajul de astăzi. Primul cartonaș galben al lui Gravenberch nu se justifica. A fost un fault obișnuit, cu 20 de jucători în spatele balonului. Ca arbitru, te pui într-o situație dificilă și ne pui și pe noi într-o situație dificilă.

Înveți multe atunci când joci meciuri precum cel de astăzi. Sunt foarte mândru de jucătorii mei și de intensitatea de care au dat dovadă. Au dat totul. Evident, am pierdut și nu am obținut nimic, dar au fost multe lucruri care mi-au plăcut”, a declarat Andoni Iraola, la finalul meciului. 

Andoni Iraola

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După şase etape, Manchester City conduce în Premier League cu 18 puncte din tot atâtea posibile. FC Liverpool e a noua, cu nouă puncte.

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