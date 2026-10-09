Arabia Saudită e, de câțiva ani, un veritabil El Dorado în fotbalul internațional. Pentru că echipele fruntașe din Saudi Pro League oferă niște contracte uriașe. Dar, în schimbul acestor sume astronomice, arabii au și pretenții.

La Al-Hilal Riad a fost adus, în vară, încă un nume „greu“, pe lângă vedetele care erau deja în lot. Transferul lui Crysencio Summerville (24 de ani), de la West Ham United, s-a realizat în schimbul sumei de 64,5 milioane de euro. Ce a oferit până acum aripa din Olanda, în schimbul acestei investiții? 9 meciuri, 2 goluri și 3 pase de gol.

Așadar, din punct de vedere strict sportiv, Summerville stă bine. Din păcate pentru el, la ultima sa apariție la Al-Hilal, el a „reușit“ să devină „oaia neagră“ a echipei.

Crysencio Summerville va pierde 700,000 de euro. Pe lună!

Fix înainte de fereastra rezervată echipelor naționale, pentru meciurile din septembrie și octombrie, Al-Hilal a întâlnit Al-Gharafa (Qatar), în etapa inaugurală din Champions League. Antrenorul Simone Inzaghi l-a titularizat pe Crysencio Summerville, dar acesta a văzut „roșu“, după doar 32 de minute, pentru comportament nesportiv. Concret, olandezul s-a bătut cu algerianul Ismael Bennacer, de la Al-Gharafa. Și acesta a fost eliminat, la rândul său. Incidentul s-a petrecut la scorul de 0-0. Cu ambele echipe reduse la zece oameni, Al-Hilal s-a impus cu 2-1. În ciuda victoriei, șefii formației din Riad n-au trecut peste gestul comis de Summerville. Mai ales că jucătorul a primit trei etape de suspendare din partea Confederației Asiatice de Fotbal (AFC).

În această seară, la revenirea la Al-Hilal - Crysencio Summerville a jucat pentru Olanda în Nations League – starul formației saudite și-a aflat pedeapsa. Una drastică! Al-Hilal a anunțat că salariul lunar al lui Crysencio Summerville va fi înjumătățit pe o perioadă nedeterminată.

Având în vedere că olandezul câștigă 17 milioane de euro pe an, salariul său lunar e de 1,4 milioane de euro cu aproximație. Ceea ce înseamnă că eliminarea sa, pentru un gest stupid, îl va lăsa fără 700,000 de euro pe lună!

Potrivit presei din Regat, Al-Hilal a mai luat o decizie similară, în cazul senegalezului Kalidou Koulibaly. Acum doi ani, după eliminarea acestuia în finala Cupei Regelui, în partida cu Al-Nassr Riad, clubul saudit l-a lăsat pe Koulibaly fără jumătate din salariul său, timp de mai multe luni.

VIDEO Eliminarea lui Summerville din Al Hilal - Al Gharafa 2-1 (VOYO)