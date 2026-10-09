După ce şi-a prelungit miercuri contractul cu Arsenal, Mikel Arteta va beneficia de o creştere salarială semnificativă.

Potrivit „The Times”, antrenorul spaniol va primi de acum înainte 29,5 milioane de euro pe an, sumă care îl plasează în fruntea clasamentului celor mai bine plătiţi antrenori din campionatul englez.

Mikel Arteta, cel mai bine plătit antrenor din Premier League

O prelungire scumpă. Arsenal a anunţat oficial miercuri prelungirea contractului lui Mikel Arteta, care a preluat banca tehnică a echipei „Gunners” în 2019.

După ce a câştigat cinci trofee cu clubul londonez, antrenorul spaniol beneficiază de o creştere considerabilă a remuneraţiei.

„Este un privilegiu să-mi dedic viitorul acestui club şi să continui să lucrez alături de oameni excepţionali care doresc ce e mai bun pentru Arsenal”, a declarat spaniolul Arteta.

Potrivit „The Times”, acesta va primi de acum înainte 25 de milioane de lire sterline pe an, adică aproximativ 29,5 milioane de euro. O creştere salarială substanţială pentru Arteta, care până acum câştiga 17,9 milioane de euro pe an.

Această nouă remuneraţie îl face cel mai bine plătit antrenor din Premier League. Spre comparaţie, antrenorul echipei Arsenal s-ar situa astfel imediat în urma lui Diego Simeone (29,8 milioane de euro, Atlético Madrid) şi înaintea lui Simone Inzaghi (Al-Hilal, 25,1 milioane de euro).