De la 18:30, Liverpool și Manchester City se duelează în main event-ul rundei #6 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League. Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Ultima partidă dintre Manchester City și Liverpool a avut loc în FA Cup, sezonul precedent, și s-a încheiat 4-0 în favoarea formației dirijate atunci de Pep Guardiola. Acum, ”cetățenii” sunt antrenați de Enzo Maresca.

Și Liverpool și-a schimbat antrenorul după stagiunea precedentă. În locul lui Arne Slot, care a comis-o în sezonul trecut și a fost aproape să rateze calificarea în Champions League, a venit Andoni Iraola.

Liverpool și Manchester City, în clasament

Liverpool se află pe locul 7 în clasament cu nouă puncte. După cinci etape desfășurate în noul sezon, ”cormoranii” au bifat două victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate.

De cealaltă parte, Manchester City e prima în clasament cu maximum de puncte. ”Cetățenii” lui Maresca au 13 goluri marcate în noua stagiune și doar cinci primite.