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știre inițială

După o pauză de trei săptămâni dedicată meciurilor echipelor naționale, campionatele interne se reiau în acest weekend, inclusiv Premier League, eșalonul de elită al Angliei, ale cărui partide pot fi urmărite în direct pe VOYO și VOYO SPORT 1.

Etapa #6 debutează de la ora 14:30 cu meciul dintre Arsenal și Leeds de pe ”Emirates”. Confruntarea va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro - AICI.

Maraton Play On Sport, toată ziua, pe VOYO SPORT 1. Andrei Grecu vă așteaptă la analiza meciurilor de azi din Premier League

Astăzi, VOYO SPORT 1 dă startul Maratonului Play On Sport! De la ora 13:30, Andrei Grecu îi va avea alături pe Bogdan Lobonț, Cristian Pulhac și Robert Niță, alături de care va analiza confruntările zilei din Premier League.

Maratonul continuă de la ora 16:30, cu o ediție de 30 de minute, în care Andrei Grecu va discuta alături de Cristian Pulhac, Robert Niță și Mihai Mironică. De la ora 19:00, Florin Gardoș, Cristian Pulhac și Mihai Mironică se vor alătura lui Andrei Grecu în platou pentru o nouă rundă de analize și dezbateri.

Cum arată clasamentul Premier League