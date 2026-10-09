Internaţionalul olandez Xavi Simons, mijlocaşul echipei de fotbal Tottenham, s-a înscris la un curs la prestigioasa universitate americană Harvard, în timp ce se află în continuare în recuperare după accidentarea de lungă durată suferită la genunchi, transmite BBC.

Xavi Simons de la Tottenham va studia în programul Crossover into Business

Mijlocaşul olandez de 23 de ani este indisponibil din luna aprilie când a suferit o ruptură la ligamentele încrucişate anterioare, accidentare care nu i-a permis să participe la Cupa Mondială din America de Nord din acest an.

Simons s-a înscris acum în programul Crossover into Business din cadrul Universităţii Harvard, un curs dedicat sportivilor profesionişti pentru a-şi dezvolta abilităţile comerciale.

Cursul online se desfăşoară împreună cu studenţi participanţi din cadrul programului de administraţie a afacerilor de la Universitatea Harvard pentru a-i ghida pe aceştia prin intermediul studiilor de caz practice şi în ceea ce priveşte managementul afacerilor.

”Vreau să continui să învăţ şi să mă îmbunătăţesc în afara terenului”

''Mă întorc la şcoală'', a scris Simons pe contul său de pe reţeaua de socializare LinkedIn.

''Pe durata recuperării, voi încerca să-mi folosesc timpul în cel mai bun mod posibil. Fotbalul este încă preocuparea mea principală, dar eu vreau de asemenea să continui să învăţ şi să mă îmbunătăţesc în afara terenului'', a mai comunicat jucătorul olandez.

''Am fost întotdeauna interesat să ştiu mai mult decât fotbal. Vreau să înţeleg mai bine partea afacerii din jocul de fotbal, să învăţ de la oameni din industrii diferite şi să continui să mă dezvolt ca persoană'', a mai spus Simons, care a călătorit recent în Statele Unite pentru a-şi îmbunătăţi reabilitarea fizică şi a vizitat campusul universităţii Harvard din Boston, informează Agerpres.

Alți sportivi ajunși la Harvard

Printre alţi participanţi în cadrul programului ''Crossover into Business'' de la Harvard se numără sportivi din NBA, NFL, şi din tenis, inclusiv fostul lider mondial Victoria Azarenka.

În iunie, mijlocaşul francez Eduardo Camavinga (Real Madrid) a urmat un curs de scurtă durată la Harvard de ''afaceri în divertisment, media şi sport'' după ce a fost lăsat înafara lotului pentru Cupa Mondială din America de Nord.

După retragerea sa din 2014, fostul antrenor principal al echipei Manchester United, Sir Alex Ferguson, a fost cooptat în cadrul universităţii Harvard într-o poziţie de predare pe termen lung.