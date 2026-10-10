Chelsea - Bournemouth, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 17:00. Xabi Alonso vrea restart după pauză

Chelsea - Bournemouth, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 17:00. Xabi Alonso vrea restart după pauză Premier League
SPORT.RO
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Chelsea și Bournemouth se înfruntă astăzi, de la ora 17:00, în runda a șasea din Premier League. Partida de pe Stamford Bridge va fi transmisă în direct de VOYO Sport 1.

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Chelsea - Bournemouth, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 17:00

Chelsea speră că pauza pentru meciurile echipelor naționale a fost una de bun augur. Londonezii au trei meciuri consecutive fără victorie în Premier League, iar în ultima rundă au suferit un eșec drastic pe terenul lui Brentford, scor 0-3.

"Un test dificil. Un meci foarte intens, într-un ritm ridicat, extrem de solicitant. Ei știu foarte bine ce au de făcut cu Marco Rose, la fel cum știau și înainte cu Andoni Iraola. Nucleul echipei este același. Trebuie să facem un meci bun și avem nevoie de victorie", a spus Xabi Alonso, antrenorul lui Chelsea, la conferința de presă premergătoare jocului.

În săptămânile de pauză, Chelsea a primit și vești bune. Alonso a confirmat că îl va avea din nou la dispoziție pe Moises Caicedo, care a jucat în acest sezon doar 14 minute. De asemenea, Reece James, Joao Pedro, Cole Palmer și Marco Palestra vor fi și ei apți.

În fața lui Chelsea, locul 10, cu 7 puncte, va sta Bournemouth, formație care nu a obținut nicio victorie în acest sezon. "Cireșele" sunt pe 17, cu doar 3 puncte.

"Am analizat primele șapte meciuri. Am văzut că avem niște statistici foarte bune, dar, cu toate acestea, avem doar trei puncte în Premier League. Trebuie să existe un motiv și am analizat aceste lucruri. Le-am arătat băieților atât aspectele pozitive, cât și lucrurile la care mai avem de muncit. Acum trebuie să transpunem totul pe teren.

Stilul nostru se vede deja. Multe lucruri merg în direcția bună. Trebuie doar să începem să obținem puncte din aceste meciuri. Putem vorbi despre momentele din meci pe care le-am scăpat din mână în anumite partide. Am marcat goluri și ne-am apărat bine, așa că nu este vorba despre stilul de joc sau despre faptul că am avea nevoie de timp pentru a ne adapta", a spus și Marco Rose, antrenorul lui Bournemouth.

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