Echipele probabile, favorita caselor de pariuri din Anglia și pronosticul lui Dan Chilom

„Cât mai rezistă Manchester City în fruntea clasamentului după tot acest scandal financiar care a lovit clubul?” Această întrebare este la ordinea zilei în Albion.

Astăzi, „cetățenii” se deplasează la Liverpool, rivala tradițională din ultimele sezoane. Gazdele stau mai rău în clasament, ocupând locul șapte cu nouă puncte acumulate în primele cinci etape. City se află în fruntea clasamentului cu maximum de puncte, 15, fiind la egalitate cu Arsenal.

Ultima partidă dintre cele două echipe s-a disputat în FA Cup, pe 4 aprilie, iar „cetățenii” au învins clar atunci, cu scorul de 4-0.





Echipe probabile

Liverpool: Alisson – Milos Kerkez, Joe Gomez, V. van Dijk, R. Araújo, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, B. Barcola, F. Wirtz, Victor Muñoz, L. Koumas.

Alisson – Milos Kerkez, Joe Gomez, V. van Dijk, R. Araújo, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, B. Barcola, F. Wirtz, Victor Muñoz, L. Koumas. Manchester City: G. Donnarumma – J. Gvardiol, Marc Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, E. Fernández, E. Anderson, A. Semenyo, Rayan Cherki, I. Ndiaye, E. Haaland.





În 2026, City a câștigat ambele confruntări de până acum cu rivala de astăzi.

În ultimele trei întâlniri directe, „cetățenii” s-au impus de fiecare dată.

Casele de pariuri din Anglia o consideră favorită pe Manchester City, liderul la zi al campionatului, căruia îi acordă o cotă de 2,30 pentru victorie.

Liverpool are cota 3.00 pentru o victorie, în timp ce egalul este cotat la 3.80.

Alte cote:

Ambele echipe marchează: 1.50

Erling Haaland marchează: 1,92





Pe City o așteaptă zile de foc imediat după reluarea campionatului: astăzi, deplasarea de la Liverpool, iar la mijlocul săptămânii, duelul cu deținătoarea trofeului UEFA Champions League, PSG.

Liverpool va juca în deplasare, în Austria, cu LASK, miercuri, în UEFA Champions League.

Partida de astăzi reunește două echipe care au câștigat împreună 30 de titluri de campioană a Angliei: Liverpool – 20, Manchester City – 10.

Meciul va fi arbitrat de Chris Kavanagh, care acordă, în medie, 3,71 cartonașe galbene pe meci și 0,12 cartonașe roșii.





Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează.