“Alex Ferguson mi-a zis ca e cel mai talentat cu care a lucrat”. Nu e Cantona, Giggs, Scholes sau Cristiano Ronaldo, ci un necunoscut

Cel mai mare talent al lui Manchester United din ultimii 35 de ani si-a irosit o cariera promitatoare.

Ravel Morrison este considerat unul dintre cei mai talentati jucatori, care au fost legitimati la Manchester United in ultimele trei decenii si jumatate, fiind unul dintre preferatii lui Alex Ferguson, care insa nu a putut sa treaca cu vederea problemele de comportament si indisciplina elevului sau.

„Tatal meu l-a antrenat la QPR si zicea ca are un talent incredibil, dar in sportul profesionist e vorba si de implicare, de ambitie, de cat de mult iti doresti sa ajungi fotbalist de clasa. Imi amintesc ca Alex Ferguson mi-a spus despre el ca e cel mai talentat fotbalist cu care a lucrat vreodata, mai bun decat orice alt jucator pe care l-a avut la Manchester United. Dar talentul nu e totul, trebuie sa vrei sa te antrenezi mai bine ca toti ceilalti, sa demonstrezi mereu ca esti cel mai bun si nu doar sa arati cate o sclipire din cand in cand. Fiecare jucator trebuie sa fie atent la ce ii spun antrenorii, colegii mai experimentati, familia, chiar si impresarii. De la poti poti invata si trebuie sa fii umil. Mereu au existat jucatori cu mult talent, la fel ca Ravel, dar care nu au reusit sa ajunga la nivelul la care se astepta toata lumea sa fie”, a declarat Jamie Redknapp, fostul jucator de la Liverpool si Tottenham.

Fostii sai colegi, Rio Ferdinand si Wayne Rooney, au declarat si ei ca mai tanarul lor coechipier este printre cei mai talentati jucatori cu care au jucat la United, ultimul spunand ca „i-am vazut pe Pogba si Lingard impunandu-se in echipa de seniori, dar Ravel era mai bun. La antrenament i-a dat mingea printre picoare lui Vidic de trei ori intr-un minut, nu mai vazusem asa ceva. Insa, el e dovada ca toti fotbalistii trebuie sa se supuna regulilor de profesionalism”.

Ravel Morrison (27 ani) a fost crescut de academia lui Manchester United si semnat contractul de jucator profesionist la 17 ani, dupa ce a castigat FA Youth Cup in 2011, cu o echipa de juniori din care mai faceau parte Paul Pogba, Jesse Lingard, Michael Keane si Tyler Blackett. A plecat liber de contract, in 2012, dupa doar trei meciuri jucate pentru „Diavolii Rosii”, dar niciunul in Premier League. International la toate categorii de varsta pentru Anglia, el a mai evoluat la West Ham United, Birmingham City, QPR, Cardiff City, Lazio, Atlas Guadalajara, Ostersund, Sheffield United si Middlesbrough. Igli Tare, directorul sportiv al lui Lazio, a spus despre el ca „este fara indoiala de clasa mondiala, dar e un pic nebun, e din aceeasi categorie cu Paul Gascoigne si Paolo DI Canio”, in timp ce Sam Allardyce, care l-a antrenat la West Ham, a spus ca „a fost cea mai mare risipa de talent pe care am vazut-o in cariera mea”. Morrison joaca mijlocas ofensiv si este cotat acum la doar 4 milioane de euro, mult sub Pogba (80 mil. euro) si Lindgard (17.5 mil. euro).

De-a lungul timpului, el a fost in centrul mai multor controverse. In 2011, a fost condamnat la 12 luni cu suspendare si amendat, dupa ce i-a aruncat telefonul pe geam iubitei sale, a amenintat-o si apoi a intimidat-o pentru a-si retrage plangerea penala. In 2012, a fost amendat cu 7.000 de lire sterline pentru ca a avut un discurs ofensator homofob pe retelele de socializare. In 2014, fotbalistul a fost acuzat de asalt si hartuire, dupa ce a amenintat-o pe iubita sa ca o bate, ii arunca acid in fata si angajeaza pe cineva sa o ucida. Tot in 2014, dupa ce fusese schimbat de antrenorul lui QPR, el si-a rulat o tigara chiar pe banca de rezerve.