Atunci cand talentul se poate transforma in sfarsitul carierei! Accidentare HORROR suferita de un fotbalist! A vrut sa preia mingea, dar ce a urmat e ULUITOR! Imagini care va pot afecta emotional

Fotbalistul celor de la Pachucha, Eugenio Pizzuto, a suferit o accidentare horror in meciul contra celor de la Leon, in campionatul din Mexic. Jucatorul in varsta de 17 ani, considerat unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Mexic, a intrat pe teren in minutul 59 al partidei, insa dupa doar 9 minute a suferit o accidentare groaznica, fara sa aiba vreun adversar prin preajma. Pizzutto a facut parte din nationala celor de la Mexic U17 la Campionatul Mondial, anul trecut.

Acesta a impresionat la grupele de copii si juniori ale celor de la Pachuca si a fost adus la echipa mare. Meciul cu Leon a fost primul din cariera jucatorului la nivel de seniori.

Jucatorul a suferit o interventie chirurgicala dupa ce a fost diagnosticat cu fractura de pernoeu si dislocare a genunchiului.

???? - Eugenio Pizzuto, 17 year old midfielder for CF Pachuca, would come to Ajax in March to start his internship. Last night this happened to him.

A horrific injury. (don't watch if your sensitive for these kind of images). pic.twitter.com/flYZvOBHoV