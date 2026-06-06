Hagi, „trădat“, a tăiat în carne vie: ce a pățit fotbalistul care l-a dezamăgit profund

Hagi, „trădat“, a tăiat în carne vie: ce a pățit fotbalistul care l-a dezamăgit profund Nationala
Amir Kiarash
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Selecționerul a arătat că la echipa națională trebuie să profiți de șansa care ți se oferă. Pentru că, în caz contrar, altul, mai în formă, îți va lua locul imediat.

TAGS:
Gica HagiGheorghe HagiFlorinel ComanQatarAl-Gharafa
Din articol

Gheorghe Hagi a schimbat masiv echipa pentru amicalul cu Țara Galilor de pe Stadionul Steaua. Sport.ro a subliniat aici deciziile importante luate de noul selecționer.

Printre jucătorii care au ieșit din primul 11, după testul cu Georgia (1-1), s-a numărat și Florinel Coman (28 de ani). Acesta, un „copil de suflet“ al lui Hagi, a fost titularizat, la Tbilisi, însă a jucat atât de slab, în cele 45 de minute în care a fost pe teren, încât până și Gigi Becali l-a făcut praf, după cum Sport.ro a notat aici.

Florinel Coman, trimis pe banca de rezerve

Prestația mult sub așteptări pe care a avut-o, săptămâna trecută, în tricoul naționalei, a lămurit un lucru important în privința lui Florinel. Concret, s-a văzut că antrenorul de la Al-Gharafa, portughezul Pedro Martins, n-a fost vreun dușman al românului, când l-a ținut rezervă în modesta întrecere din Qatar. Coman, pur și simplu, e într-o beznă fotbalistică.

Cum și Hagi tocmai s-a convins de acest lucru, Coman a fost trimis pe bancă pentru amicalul România – Țara Galilor.

Florinel Coman, o dezamăgire la Al-Gharafa

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Această decizie a lungit o pasă neagră pentru fostul golgheter al FCSB-ului. Ca să vedem când a fost titular, în două partide succesive, trebuie să scormonim în arhivă. Până ajungem la începutul acestui an. Atunci, între 22 ianuarie – 10 februarie, Coman a fost titular în chiar patru meciuri succesive. Dar cum a înscris o singură dată, a pierdut echipa de start și a încheiat sezonul fără să joace deloc, în luna mai, la Al-Gharafa!

Coman a profitat de a doua șansă: gol, la șapte minute după ce a fost introdus

După ce a privit prima repriză a amicalului România - Țara Galilor de pe bancă, Florinel Coman s-a numărat printre cei cinci jucători introduși de Hagi, imediat după pauză. Și jucătorul legitimat la Al-Gharafa a profitat de această a doua șansă pe care i-a oferit-o selecționerul. Pentru că, în minutul 52, Coman a deschis scorul pe Stadionul Steaua cu o reușită superbă.

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