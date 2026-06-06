Hagi, „trădat“, a tăiat în carne vie: ce a pățit fotbalistul care l-a dezamăgit profund

Gheorghe Hagi a schimbat masiv echipa pentru amicalul cu Țara Galilor de pe Stadionul Steaua. Sport.ro a subliniat aici deciziile importante luate de noul selecționer.

Printre jucătorii care au ieșit din primul 11, după testul cu Georgia (1-1), s-a numărat și Florinel Coman (28 de ani). Acesta, un „copil de suflet“ al lui Hagi, a fost titularizat, la Tbilisi, însă a jucat atât de slab, în cele 45 de minute în care a fost pe teren, încât până și Gigi Becali l-a făcut praf, după cum Sport.ro a notat aici.

Florinel Coman, trimis pe banca de rezerve

Prestația mult sub așteptări pe care a avut-o, săptămâna trecută, în tricoul naționalei, a lămurit un lucru important în privința lui Florinel. Concret, s-a văzut că antrenorul de la Al-Gharafa, portughezul Pedro Martins, n-a fost vreun dușman al românului, când l-a ținut rezervă în modesta întrecere din Qatar. Coman, pur și simplu, e într-o beznă fotbalistică.

Cum și Hagi tocmai s-a convins de acest lucru, Coman a fost trimis pe bancă pentru amicalul România – Țara Galilor.