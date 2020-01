L-a luat ca sa il dea! Situatie INCREDIBILA la Real Madrid! Perez a vazut in el un mare TALENT, dar nu a prins niciun minut in tricoul galacticilor! Ce jucator pleaca de pe Bernabeu

Un jucator al celor de la Real Madrid va fi din nou imprumutat.

Poartarul celor de la Real Madrid, Andriy Lunin (20 de ani) va fi din nou imprmutat de catre Florentino Perez. Acesta a ajuns pe Bernabeu in 2018 de la formatia din Ucrainia, Zorya. Madrilenii au platiti 8,5 milioane de euro pentru a-l aduce, considerand a fi un portar de viitor. Acesta nu a prins niciun minut in tricoul echipei antrenate de Zidane. A fost imprumutat la Leganes si Valladolid, iar acum va evolua in La Liga 2, la Real Oviedo.



"Real Madrid si Real Oviedo au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste imprumutul lui Andry Lunin pana la finalul sezonului", se arata in comunicatul emis de catre cei de la Oviedo pe site-ul oficial.

Real Oviedo ocupa locul 17 in Liga a 2-a din Spania, iar Lunin ar putea fi coleg cu Cristi Ganea. Presa din Spania scrie despre interesul celor de la Oviedo pentru Cristi Ganea, iar daca mutarea se va perfecta, cei doi vor fi colegi.