Sevilla este cu ochii pe mai multi jucatori romani! "Sunt multi tineri talentati" Pe cine urmareste directorul sportiv al andaluzilor

Sevilla o va intalni pe CFR Cluj in saisprezecimile Europa League.

Sevilla ocupa pozitia a treia in clasamentul La Liga si este una dintre cele mai mari formatii ale fotbalului spaniol. Directorul sportiv al andaluzilor, Ramon Rodriguez Verdejo "Monchi", a dezvaluit pentru mediafax ca urmareste mai multi jucatori romani:

"Prin intermediul prietenului mei Pietro (n. r. impresarul Pietro Chiodi) cunosc multi jucatori romani talentati precum Razvan Marin, Ianis Hagi, Tudor Baluta, Mitrita, Cicaldau, Coman, Puscas", a spus Monchi pentru mediafax.

Directorul sportiv a spus ca momentan nu s-a gandit la transferul niciunuia: "Urmarim jucatori, printre care si multi romani pentru ca sunt multi tineri talentati, dar, in clipa de fata, nu ne-am gandit sa transferam pe nimeni", a mai spus acesta.

Sevilla o va infrunta pe CFR Cluj in saisprezecimile Europa League. Meciurile vor avea loc pe 20 februarie, respectiv 27 februarie 2020.

Raul Rusescu a fost transferat de Sevilla de la FCSB in 2013. Atacantul a imbracat tricoul andaluzilor in 7 meciuri si a reusit sa marcheze 3 goluri. In La Liga a jucat un singur meci, in care a evoluat 7 minute. Se intampla pe 27 octombrie 2013, intr-un meci cu Osasuna.