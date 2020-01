Un fost capitan al nationalei si-a deschis academie de fotbal intr-un oras cu multe talente si are ambitii la fel de mari ca Hagi

Academia fostului „tricolor” si-a inceput activitatea la inceputul anului 2020.

La inceputul acestei saptamani, fostul international Razvan Rat a sustinut o conferinta de presa, unde a declarat ca va infiinta o academie de fotbal la Slatina. Noul club ii va purta numele, va ingloba Scoala de Fotbal „Luceafarul” si Scoala de Fotbal „Razvan Rat” si isi propune formarea de viitori fotbalisti de succes, care sa faca pasul catre echipele nationale ale Romaniei si catre cluburi de prestigiu din strainatate. La inceputul acestui an, academia lui Rat a deschis selectiile pentru copiii nascuti in anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013, iar antrenorii vor pleca, in perioada 4-9 februarie, intr-un stagiu de pregatire la Rayo Vallecano, unde vor urmari antrenamentele lui Paco Jemez. Alaturi de Rat, la conferinta de presa au fost prezenti Dan Baciu, Bogdan Ciugulea si Alin Raceanu, antrenorii Luceafarului, cei alaturi de care fostul capitan al nationalei Romaniei va pune bazele academiei de fotbal.

„Ceea ce vreau sa fac este un proiect de lunga durata, care va avea mai multe etape. La acest moment sunt intr-o etapa incipienta, de organizare. Echipele unde am jucat au academii de fotbal foarte puternice, cu foarte multi copii, indiferent ca e vorba de Sahtior, Rayo Vallecano, PAOK sau West Ham. Deci am de unde sa ma inspir si, totodata, am pastrat contactele cu reprezentantii acestor cluburi europene. La noi in tara, Academia Gheorghe Hagi este un model de succes. Vreau sa ajut si sa pot sa conving copiii ca se poate sa faca performanta, atata timp cat ai un drum bine stabilit. Este important si rolul parintilor, pentru ca trebuie sa incercam sa modelam mai intai caractere si apoi fotbalisti”, a declarat Razvan Rat.

SLATINA, UNUL DINTRE BAZINELE DE TALENTE AL ROMANIEI

Rat nu si-a ales intamplator locatia noii academii, pentru ca Slatina este cunoscuta ca un furnizor de talente pentru Bucuresti si Craiova. Aici s-au nascut si au inceput fotbalul jucatori de valoare, precum Ionel Danciulescu, Claudiu Niculescu, Mihai Radut, Ionut Lutu, Romeo Stancu, Andrei Prepelita, Adrian Ionescu, Andreas Calcan, Ovidiu Burca, Iulian Filipescu, Florin Stefan sau Andreas Mihaiu. De asemenea, in imprejurimi s-au nascut Ion Oblemenco (Corabia), Nicusor Bancu (Crampoaia), Doru Dumitrescu (Draganesti), Stephan Draghici (Rosiorii de Vede), Iulian Miu (Rosiorii de vede), Vladimir Screciu (Corabia) sau Razvan Rat (Piatra Olt).

RAZVAN RAT - CARTE DE VIZITA

Razvan Rat (38 ani) detine un hotel, un restaurant si o baza sportiva in Slatina, o pensiune la Predeal si mai multe investitii imobiliare. Fostul fotbalist si-a facut junioratul la Rapid Piatra-Olt, FC”U” Craiova, Constructorul Craiova, Cetatea Tg. Neamt si Sporting Pitesti, iar la seniori a evoluat pentru Rapid (1998-2000, 2001-2003), FCM Bacau (200-2001), Sahtior Donetk (2003-2013), West Ham United (2013-2014), Rayo Vallecano (2014, 2015-2018), PAOK Salonic (2014-2015) si ACS Poli Timisoara (2018). El are 113 selectii la echipa nationala si 2 goluri marcate. In palmaresul sau se gasesc un titlu in Liga 1 (2002-2001) si 1 Cupa a Romaniei (2002-2003), 7 titluri de campion, 5 Cupe si 3 Supercupe in Ucraina, Cupa UEFA (2008-2009), dar si participari la Euro 2008 si Euro 2016 cu nationala Romaniei.