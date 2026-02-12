Nottingham Forest, dublă câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni, l-a demis miercuri pe antrenorul Sean Dyche , după egalul dezamăgitor cu Wolverhampton (0-0, LIVE pe VOYO ), în urma căruia "pădurarii" au rămas în apropierea zonei retrogradării, informează AFP.

Sean Dyche, OUT de la Nottingham Forest

"Nottingham Forest Football Club confirmă că Sean Dyche a fost demis din funcţia de antrenor principal. Vrem să-i mulţumim lui Sean şi echipei sale pentru eforturile lor în perioada petrecută la club şi le dorim mult succes pe viitor", a precizat gruparea din Premier League într-un comunicat.

După remiza albă de pe teren propriu cu Wolverhampton, ultima clasată, Nottingham Forest a rămas la doar trei puncte de ocupanta primului loc retrogradabil (18), West Ham United.

Nottingham Forest a ajuns deja la trei antrenori demiși în acest sezon

Patronul lui Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a concediat deja alţi doi antrenori de la debutul acestui sezon: Nuno Espirito Santo, demis în septembrie, şi Ange Postecoglou, care a fost înlăturat în octombrie, după doar o lună şi nouă zile, în urma unui eşec cu Chelsea (0-3).

Sean Dyche, 54 de ani, care a trecut anterior pe la cluburile Burnley şi Everton, nu a părut foarte surprins de această decizie.

”Dacă proprietarul vrea să facă o schimbare, este alegerea lui”

"Dacă proprietarul vrea să facă o schimbare, este alegerea lui, aşa funcţionează fotbalul astăzi, aceasta este realitatea", a spus Dyche, numit în funcţie la sfârşitul lunii octombrie.

"A fost absolut corect cu mine de la început până la sfârşit, iar eu am fost corect cu el şi i-am spus adevărul în fiecare etapă", a adăugat tehnicianul, conform Agerpres.

Demiterea lui Sean Dyche a venit la o zi după ce Tottenham Hotspur, echipa internaţionalului român Radu Drăguşin, a anunţat despărţirea de antrenorul danez Thomas Frank, la doar opt luni de la sosirea acestuia, după a unsprezecea înfrângere suferită în campionat de londonezi, aflaţi pe locul 16 în clasament.

Nottingham Forest urmează să înfrunte echipa turcă Fenerbahce Istanbul în play-off-ul Europa League, pe 19 februarie, înainte de a primi vizita campioanei en titre a Angliei, FC Liverpool, trei zile mai târziu, în Premier League.