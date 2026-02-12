VIDEO EXCLUSIV Antrenor demis în Premier League după Nottingham Forest - Wolverhampton!

Antrenor demis în Premier League după Nottingham Forest - Wolverhampton!
Meciurile din Premier League sunt transmise exclusiv pe VOYO.

Nottingham Forest Wolverhampton sean dyche Evangelos Marinakis Premier League
Nottingham Forest, dublă câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni, l-a demis miercuri pe antrenorul Sean Dyche, după egalul dezamăgitor cu Wolverhampton (0-0, LIVE pe VOYO), în urma căruia "pădurarii" au rămas în apropierea zonei retrogradării, informează AFP.

Sean Dyche, OUT de la Nottingham Forest

"Nottingham Forest Football Club confirmă că Sean Dyche a fost demis din funcţia de antrenor principal. Vrem să-i mulţumim lui Sean şi echipei sale pentru eforturile lor în perioada petrecută la club şi le dorim mult succes pe viitor", a precizat gruparea din Premier League într-un comunicat.

După remiza albă de pe teren propriu cu Wolverhampton, ultima clasată, Nottingham Forest a rămas la doar trei puncte de ocupanta primului loc retrogradabil (18), West Ham United.

Nottingham Forest a ajuns deja la trei antrenori demiși în acest sezon

Patronul lui Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a concediat deja alţi doi antrenori de la debutul acestui sezon: Nuno Espirito Santo, demis în septembrie, şi Ange Postecoglou, care a fost înlăturat în octombrie, după doar o lună şi nouă zile, în urma unui eşec cu Chelsea (0-3).

Sean Dyche, 54 de ani, care a trecut anterior pe la cluburile Burnley şi Everton, nu a părut foarte surprins de această decizie.

”Dacă proprietarul vrea să facă o schimbare, este alegerea lui”

"Dacă proprietarul vrea să facă o schimbare, este alegerea lui, aşa funcţionează fotbalul astăzi, aceasta este realitatea", a spus Dyche, numit în funcţie la sfârşitul lunii octombrie.

"A fost absolut corect cu mine de la început până la sfârşit, iar eu am fost corect cu el şi i-am spus adevărul în fiecare etapă", a adăugat tehnicianul, conform Agerpres.

Demiterea lui Sean Dyche a venit la o zi după ce Tottenham Hotspur, echipa internaţionalului român Radu Drăguşin, a anunţat despărţirea de antrenorul danez Thomas Frank, la doar opt luni de la sosirea acestuia, după a unsprezecea înfrângere suferită în campionat de londonezi, aflaţi pe locul 16 în clasament.

Nottingham Forest urmează să înfrunte echipa turcă Fenerbahce Istanbul în play-off-ul Europa League, pe 19 februarie, înainte de a primi vizita campioanei en titre a Angliei, FC Liverpool, trei zile mai târziu, în Premier League.

