Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă înainte de Crăciun

Antrenorul echipei Nottingham Forest, Sean Dyche, şi-a îndemnat jucătorii să dea dovadă de „bun simţ” în perioada Crăciunului şi a declarat că nu va urma exemplul tehnicianului formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, care îşi va cântări fotbaliştii la revenirea la lot, relatează BBC.



Forest va înfrunta City sâmbătă, iar Guardiola a declarat că jucătorii săi vor fi cântăriţi la revenirea la antrenamente, pentru a verifica dacă forma fizică nu le-a scăzut în perioada sărbătorilor.



„Crezi că Pep se cântăreşte şi el?”, a glumit Dyche, când a fost întrebat dacă va adopta o abordare similară cu cea a antrenorului echipei City, scrie News.ro.



„Aşa cum le spun mereu jucătorilor, în paşaportul vostru scrie „fotbalist profesionist”. Ei nu sunt doar fotbalişti.



Toată lumea vrea să fie fotbalist, dar cum rămâne cu latura profesională a acestei meserii? Jucătorii trebuie doar să dea dovadă de puţin bun simţ. Nu mă deranjează că au o cină de Crăciun, de ce nu?”.

