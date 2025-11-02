OFICIAL Al patrulea antrenor demis din Premier League: „Mulțumim pentru munca depusă!”

Al patrulea antrenor demis din Premier League
S-a realizat a patra concediere din prima ligă a Angliei!

Vitor PereiraWolvesPremier League
Fără victorie în zece meciuri jucate până acum în Premier League, Wolverhampton a decis să se despartă de antrenorul principal Vitor Pereira. Înfrângerea cu 3-0 în fața lui Fulham, suferită sâmbătă, a dus echipe pe ultimul loc în clasament.

„Wolves s-a despărțit de antrenorul principal Vitor Pereira. Dorim să le mulțumim lui Vitor și echipei sale pentru munca depusă neobosită în timpul petrecut la Molineux”, au scris „lupii” pe rețelele sociale.

Tehnicianul portughez a fost numit în funcție la data de 19.12.2024, iar în urmă cu nici două luni avea să semneze o prelunire până în 2028. Totuși, după mai multe episoade tensionate - DETALII AICI -, antrenorul a pierdut suportul fanilor.

Pereira era cel care reușea să salveze echipa de la retrogradare în sezonul precent. Acesta a preluat echipa pe locul 19 și avea să termine campania pe locul 16, cu 42 puncte.

Vitor Pereira este al patrulea manager concediat în acest sezon de Premier League, după Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham United) și Ange Postecoglou (Nottingham Forest).

Varga bagă mâna adânc în buzunar! Vestea uriașă primită de jucătorii CFR-ului: "Aduc situația clubului la zero!"
Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută
Manchester City - Bournemouth 0-0, ACUM pe VOYO! Gol anulat în minutul 2
Reacția lui Mohamed Salah după ce Liverpool a cheltuit 500.000.000 de € în vară
Brest - Olympique Lyon, cap de afiș pe VOYO! Rennes - Strasbourg 4-1! ACUM, alte cinci meciuri din Ligue 1
ACUM: FC Hermannstadt - Oțelul Galați 1-1 | Oaspeții restabilesc egalitatea
West Ham - Newcastle 3-1! „Remontada” de senzație pentru „ciocănari” (exclusiv pe VOYO)
FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol în minutul 90+4! Cristi Chivu, între chin și amin

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”

Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa



"Mi-am distrus costumul, sponsorii sunt nervoși!" Chivu, show în genunchi după victoria agonică a lui Inter
Manchester City - Bournemouth 0-0, ACUM pe VOYO! Gol anulat în minutul 2
Nota primită de Ionuț Radu după o nouă victorie în La Liga
ACUM: FC Hermannstadt - Oțelul Galați 1-1 | Oaspeții restabilesc egalitatea
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Scandal în Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
Istvan Kovacs, criticat pentru prestația de la Campionatul Mondial al Cluburilor: „Un arbitraj provocator, lipsă mare de claritate!”
Ange Postecoglou, pus la zid după înfrângerea cu Wolves: "De ce l-ați luat pe Drăgușin dacă nu-l folosiți?"
Românul din Premier League se transferă în LaLiga, în ultima zi de mercato! Anunțul lui Fabrizio Romano
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
stirileprotv Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

stirileprotv Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

