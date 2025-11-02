Fără victorie în zece meciuri jucate până acum în Premier League, Wolverhampton a decis să se despartă de antrenorul principal Vitor Pereira. Înfrângerea cu 3-0 în fața lui Fulham, suferită sâmbătă, a dus echipe pe ultimul loc în clasament.
Al patrulea antrenor demis din Premier League: „Mulțumim pentru munca depusă!”
„Wolves s-a despărțit de antrenorul principal Vitor Pereira. Dorim să le mulțumim lui Vitor și echipei sale pentru munca depusă neobosită în timpul petrecut la Molineux”, au scris „lupii” pe rețelele sociale.
Tehnicianul portughez a fost numit în funcție la data de 19.12.2024, iar în urmă cu nici două luni avea să semneze o prelunire până în 2028. Totuși, după mai multe episoade tensionate - DETALII AICI -, antrenorul a pierdut suportul fanilor.
Pereira era cel care reușea să salveze echipa de la retrogradare în sezonul precent. Acesta a preluat echipa pe locul 19 și avea să termine campania pe locul 16, cu 42 puncte.
Vitor Pereira este al patrulea manager concediat în acest sezon de Premier League, după Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham United) și Ange Postecoglou (Nottingham Forest).