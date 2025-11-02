Fără victorie în zece meciuri jucate până acum în Premier League, Wolverhampton a decis să se despartă de antrenorul principal Vitor Pereira. Înfrângerea cu 3-0 în fața lui Fulham, suferită sâmbătă, a dus echipe pe ultimul loc în clasament.

Al patrulea antrenor demis din Premier League: „Mulțumim pentru munca depusă!”

„Wolves s-a despărțit de antrenorul principal Vitor Pereira. Dorim să le mulțumim lui Vitor și echipei sale pentru munca depusă neobosită în timpul petrecut la Molineux”, au scris „lupii” pe rețelele sociale.

