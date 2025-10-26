În direct pe VOYO, Wolverhampton Wanderers a pierdut contra lui Burnley, scor 2-3. Conduse cu 2-0, gazdele au egalat până la pauză, dar s-au văzut învinse la una dintre ultimele faze, când nou-promovata a dat lovitura prin Lyle Foster.

Vitor Pereira, deranjat de scandările fanilor lui Wolves la meciul cu Burnley



Situația devine foarte îngrijorătoare pentru Wolves - doar două puncte în primele nouă etape și locul 20, ultimul. La finalul partidei, fanii de pe Molineux s-au îndreptat împotriva antrenorului Vitor Pereira și au apelat la clasica scandare din fotbalul britanic: "Vei fi demis mâine dimineață!".



Portughezul care o pregătește pe Wolverhampton din decembrie 2024 nu a primit deloc bine scandările suporterilor echipei sale. Pereira s-a dus în fața galeriei, a țipat și a avut câteva gesturi nervoase. Stewarzii au intervenit pentru ca situația să nu degenereze.



"Acum două luni, suporterii îmi scandau numele datorită muncii pe care am făcut-o împreună. Suntem în Premier League, nu în Championship, dar înțeleg totodată că în fotbal te țin rezultatele. Acum îmi strigă numele, dar de data aceasta ca să fiu demis.



Ce mi-au spus fanii? Nu știu. Erau frustrați, dar asta e normal în fotbal. Dacă vom câștiga două-trei meciuri la rând, totul se va schimba", a spus Vitor Pereira, potrivit Sky.

