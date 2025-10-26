FOTO ȘI VIDEO Scandal în Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu

Momente tensionate la Wolves, după ce formația de pe Molineux a pierdut contra lui Burnley (2-3) și a rămas pe ultimul loc în Premier League.

În direct pe VOYO, Wolverhampton Wanderers a pierdut contra lui Burnley, scor 2-3. Conduse cu 2-0, gazdele au egalat până la pauză, dar s-au văzut învinse la una dintre ultimele faze, când nou-promovata a dat lovitura prin Lyle Foster.

Vitor Pereira, deranjat de scandările fanilor lui Wolves la meciul cu Burnley

Situația devine foarte îngrijorătoare pentru Wolves - doar două puncte în primele nouă etape și locul 20, ultimul. La finalul partidei, fanii de pe Molineux s-au îndreptat împotriva antrenorului Vitor Pereira și au apelat la clasica scandare din fotbalul britanic: "Vei fi demis mâine dimineață!".

Portughezul care o pregătește pe Wolverhampton din decembrie 2024 nu a primit deloc bine scandările suporterilor echipei sale. Pereira s-a dus în fața galeriei, a țipat și a avut câteva gesturi nervoase. Stewarzii au intervenit pentru ca situația să nu degenereze.

"Acum două luni, suporterii îmi scandau numele datorită muncii pe care am făcut-o împreună. Suntem în Premier League, nu în Championship, dar înțeleg totodată că în fotbal te țin rezultatele. Acum îmi strigă numele, dar de data aceasta ca să fiu demis.

Ce mi-au spus fanii? Nu știu. Erau frustrați, dar asta e normal în fotbal. Dacă vom câștiga două-trei meciuri la rând, totul se va schimba", a spus Vitor Pereira, potrivit Sky.

Vitor Pereira, reacție nervoasă la adresa fanilor lui Wolves

Foto: Getty Images

Pereira riscă să fie demis după ce luna trecută a semnat prelungirea

Daily Mail scrie că există posibilitatea ca Vitor Pereria să fie demis de la Wolves, chiar dacă clubul i-a oferit în septembrie un contract nou, pe trei sezoane.

Pentru Wolves urmează un duel în Cupa Ligii Angliei cu Chelsea, iar ulterior, înaintea pauzei pentru meciurile naționalelor, meciuri în Premier League cu Fulham și Chelsea.

VIDEO Wolves, eșec în prelungiri contra lui Burnley (VOYO)

