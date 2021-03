Accidentare CUTREMURATOARE in Premier League! Rui Patricio, lasat la pamant dupa ce un coleg i-a dat un genunchi in cap! Atentie, imagini cu puternic impact emotional

Momente socante pe teren in finalul intalnirii dintre Wolves si Liverpool!

In minutul 86, Salah a reusit sa marcheze pentru 2-0, insa reusita a fost anulata pentru offside. Faza a curs in baza noilor recomandari facute arbitrilor, de a nu mai ridica fanionul decat dupa incheierea unei faze. A iesit cat se poate de rau. Rui Patricio a fost lovit cu piciorul in cap de colegul Coady si a ramas fara reactie la pamant! Medicii s-au grabit sa-i acorde primul ajutor.

Au fost scene greu de privit pe stadionul lui Wolves! Patricio a fost ingrijit aproape un sfert de ora pe gazon, inainte sa fie scos de pe teren. In locul sau a intrat John Ruddy pentru finalul jocului. Schimbarea a fost facuta in minutul 90+10!