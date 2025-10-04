Înaintea meciului cu Sunderland din Premier League, antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a asigurat că nu intenţionează să demisioneze, dar a recunoscut că rezultatele pozitive sunt esenţiale pentru a-şi păstra postul la Old Trafford, în contextul în care presiunea creşte după un început de sezon dezamăgitor.

După victoria cu Sunderland, Amorim a avut un discurs la fel de puternic, în care i-a lăudat pe jucători și a vrut să inducă ideea că în continuare îl vor pe el șef al băncii tehnice.

Rubern Amorim vrea să continue la Manchester United. Mesaj ferm după succesul cu Sunderland

Trebuie precizat că suporterii, o parte din ei, contestă în continuare echipa, chiar și la victorii, iar acest detaliu s-a repetat și la confruntarea cu Sunderland, conform presei britanice. Chiar dacă anumiți fani au afișat un mesaj prin care au anunțat că vor susține clubul din Manchester indiferent de situație, mulți au transmis că sunt sceptici în ceea ce privește posibilitatea ca ibericul să redreseze echipa.

”Suntem o echipă matură. I-am văzut pe jucători cum au evoluat azi, vor să facă ce pot mai bine și nu încearcă să schimbe mereu antrenorul. Am meritat această victorie!

Trei victorii consecutive pe Old Trafford? Așa ar trebui să fie la un club mare. Am pierdut primul meci (n.r. - împotriva lui Arsenal), dar am jucat foarte bine, așa că suntem competitivi acasă, dar trebuie să fim bine atât acasă, cât și în deplasare”, a spus Amorim după succesul cu Sunderland.

Xavi abia așteaptă să semneze cu Manchester United!

Xavi a pregătit Barcelona în perioada noiembrie 2021 - iunie 2024. A bifat 143 de apariții pe banca Barcelonei și a înregistrat o medie de 2,07 puncte pe meci.

La începutul verii, Xavi părea un posibil candidat pentru postul de antrenor principal al celor de la Bayer Leverkusen, care, la acel moment, putea să rămână vacant, având în vedere că Xabi Alonso putea pleca de la cârma nemților. Până la urmă, Xabi a și plecat, dar Xavi nu a ajuns la gruparea din Bundesliga.

În aceste zile a apărut informația conform căreia Xavi poate face pasul în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.

Se pare că el este dispus să preia clubul Manchester United, care ar putea schimba antrenorul curând!

”Xavi urmărește Premier League și ar merge imediat la Manchester United, chiar și fără fotbal european, ar merge imediat în Premier League”, anunță Fabrizio Romano.

