Caz închis! Manchester United a anunțat cât timp îi mai dă lui Ruben Amorim

Manchester United a suferit trei înfrângeri în primele șase etape din Premier League, iar zvonurile privind o demitere a lui Ruben Amorim s-au intensificat. Trupa de pe Old Trafford a obținut o gură de oxigen în weekend, când a învins Sunderland, scor 2-0.

Sir Jim Ratcliffe îl susține pe Ruben Amorim: "Are nevoie de trei ani"



Sătul de zvonurile din presă privind o posibilă despărțire de Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe a anunțat public că îl susține pe managerul portughez. În plus, acționarul care deține aproximativ 30% din acțiuni, dar care are control asupra deciziilor sportive din cadrul clubului, a adăugat că Amorim ar trebui să beneficieze de credit timp de trei ani.



"Rubem Amorim nu a avut cel mai bun sezon, dar are nevoie de trei ani pentru a demonstra că este un antrenor grozav. Asta este părerea mea.



Uneori nu îi înțeleg pe cei din presă. Vor succes peste noapte. Au impresia că e ca un întrerupător. Îl apeși și totul devine roz. Nu poți conduce un club precum Manchester United bazându-te pe reacțiile impulsive ale unor jurnaliști", a spus Sir Jim Ratcliffe, pentru The Times, citat de BBC.

