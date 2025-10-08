Caz închis! Manchester United a anunțat cât timp îi mai dă lui Ruben Amorim

Manchester United are un nou start modest de sezon, iar după 7 etape se află la jumătatea clasamentului din Premier League, pe locul 10, cu doar 10 puncte.

Manchester UnitedSir Jim RatcliffeRuben Amorim
Manchester United a suferit trei înfrângeri în primele șase etape din Premier League, iar zvonurile privind o demitere a lui Ruben Amorim s-au intensificat. Trupa de pe Old Trafford a obținut o gură de oxigen în weekend, când a învins Sunderland, scor 2-0.

Sir Jim Ratcliffe îl susține pe Ruben Amorim: "Are nevoie de trei ani"

Sătul de zvonurile din presă privind o posibilă despărțire de Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe a anunțat public că îl susține pe managerul portughez. În plus, acționarul care deține aproximativ 30% din acțiuni, dar care are control asupra deciziilor sportive din cadrul clubului, a adăugat că Amorim ar trebui să beneficieze de credit timp de trei ani.

"Rubem Amorim nu a avut cel mai bun sezon, dar are nevoie de trei ani pentru a demonstra că este un antrenor grozav. Asta este părerea mea.

Uneori nu îi înțeleg pe cei din presă. Vor succes peste noapte. Au impresia că e ca un întrerupător. Îl apeși și totul devine roz. Nu poți conduce un club precum Manchester United bazându-te pe reacțiile impulsive ale unor jurnaliști", a spus Sir Jim Ratcliffe, pentru The Times, citat de BBC.

Ruben Amorim a preluat Manchester United în noiembrie 2024, iar acum se află la primul sezon pe care îl începe pe banca tehnică a clubului de pe Old Trafford.

După ce a impresionat la Sporting Lisabona, Amorim are un bilanț dezamăgitor la Manchester United. Tocmai a atins borna de 50 de meciuri pe bancă și deja a adunat nu mai puțin de 21 de eșecuri, media de puncte pe meci fiind de 1,38.

VIDEO Manchester United, victorie în ultima etapă din Premier League, 2-0 contra lui Sunderland

